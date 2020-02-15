新冠肺炎:王毅批一些國家“反應過度”

中國國務委員兼外交部長王毅接受路透社獨家專訪時表示，新冠肺炎疫情給中國帶來了挑戰，政府採取了果斷的措施抗擊疫情。他還指出，一些國家“反應過度”，引發不必要的恐慌。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道說，中國國務委員王毅指疫情給中國帶來挑戰 但一些國家“反應過度”。中國國務委員王毅稱，希望美國方面在繼續防範疫情的前提下，尊重世衛組織提出的建議，不要採取不必要的貿易和人員限制。據王毅說，“經過艱苦努力，疫情總體上得到了控制，”他說，“這場疫情確實突如其來，對中國和世界都帶來了挑戰。”

路透社引述王毅表示，疫情爆發後，中國建立舉國體制，採取了最全面、最嚴格、最徹底的措施抗擊疫情。

據王毅說，“在中國960萬平方公里的土地上，14億人把疫情防控做得如此徹底、如此全面，這是史無前例的，在任何其他國家也是難以做到的，但是中國做到了。”

路透社說，疫情爆發正值美中兩國簽署第一階段貿易協議之後，也再次顯示出世界上最大的兩個經濟體之間在多條戰線上的潛在緊張局勢。該報道稱，此輪疫情也給習近平主席帶來了自2013年上任以來最嚴峻的挑戰之一。

美國為防治疫情採取了嚴厲的措施，其中包括對來自中國的遊客實施旅行限制。美國也是第一個宣布從疫情爆發地武漢撤僑的國家。

據王毅表示，“一些國家採取了加強檢疫的措施，我們認為是合理的。但也有一些國家反應過度，引發不必要的恐慌，也不符合世衛組織的建議。”據王毅說，“我相信，隨着疫情得到進一步控制，這些國家也會思考放寬限制。畢竟國與國之間需要正常交往與合作。”

該報道稱，針對通報疫情信息方面，王毅表示，“作為一個負責任的大國，中國從一開始就採取了非常公開、透明的態度，及時向國際社會通報疫情信息。截止到現在，在中國境外的確診病例數量不到總數的1%。”

路透社說，中國內地目前確診病例超過6.4萬例，死亡病例逾1,300例。

王毅稱，“中國不僅全力維護了中國人民的生命安全和身體健康，也為全球公共衛生安全做出了貢獻。世衛組織多次高度讚賞中國的負責任態度，充分肯定中國採取的果斷措施。”

在多家航空公司宣布停飛往中國的航班後，北京方面敦促各國放鬆旅行限制，恢復航班。

王毅表示，“只有在中國，只有在習近平主席領導下，這場突如其來而且傳播速度這麼快的疫情才得到了有效管控，不僅維護了中國人民的健康，也阻止了疫情向世界快速擴散。“

他稱，中國抗擊疫情的很多措施都超出了國際衛生條例的要求和世界衛生組織的建議。

路透社說，王毅還批評美國對華為的指控“不道德“。在回答有關美國方面針對華為提出的新指控時，王毅表示，不知道美國為什麼要動員國家力量，甚至調動其所有盟友來集中打壓一個中國的民營企業。

美國檢方周四對華為提起最新指控，稱華為竊取商業機密並幫助伊朗追蹤抗議者。

王毅表示，”美國企業可以發展得很好，我們祝福它們。但是為什麼中國企業就不能憑藉自身努力發展得好一些？為什麼美國不能接受別的國家的企業也能夠在經濟、科技嶄露頭角？“據王毅說，”恐怕內心有一種陰暗的心理，就是不希望看到別的國家發展起來，不希望看到別國的企業也能夠做大做強。美方甚至通過編造謠言來詆毀別國企業。“這是沒有道理的，甚至是不道德的，”他說。

路透社專訪報道說，在談到中美第一階段貿易協議時，王毅表示，“已經達成的協議為什麼要做出調整？“ 根據中美第一階段貿易協議，中方將在未來兩年內增購至少2,000億美元的美國商品和服務。有人提出質疑，即新冠疫情的爆發是否會讓中國在兌現協議相關承諾上面臨困難。

王毅表示，”我們希望現在集中精力把第一階段協議落實到位。在此過程中雙方應不斷積累和總結經驗，之後再考慮第二階段的問題。我認為這是合情合理的處理辦法。”不過，王毅也表示，“現在一個可能的問題是，由於美方全面限制中美人員往來，客觀上會對履行協議帶來一些不便。“

路透社說，在專訪中，王毅提到了美國總統特朗普此前讚揚中國國家主席習近平在抗擊疫情的過程中表現出的領導力，美國政府也表示準備出資1億美元幫助中國和其他深受疫情影響的國家。