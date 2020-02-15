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武漢肺炎：中國醫護1716名感染 6人死亡

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Dans les hôpitaux de Wuhan, de plus en plus de lits sont occupés par des médecins et des infirmières contaminés par leurs patients.
Dans les hôpitaux de Wuhan, de plus en plus de lits sont occupés par des médecins et des infirmières contaminés par leurs patients. STR / AFP
作者： 法广

“1個半月的疫情，大批醫生、護理師在隔離病房中倒下。” 新型冠狀病毒的中國疫情，目前正進入防疫重整的關鍵階段。中國官方主張，除了湖北以外的其他疫區，疫情擴散的速率明顯趨緩。但根據中國國務院在2月14日所做出的最新統計，從2019年12月開始至今，全中國已知1,716名醫務人員感染，包括“吹哨醫生”李文亮在內，至少6名醫護人員因病死亡。目前中國各省城縣市，已陸續接到“醫事動員命令”，要向以武漢市為首的湖北省疫區，持續從後方增補“醫護人力”，但究竟官方口中的“戰疫”聖戰還要多久才會勝利？各方醫護人員奔赴湖北。

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中國國家衛健委副主任曾益新表示：截至2020年2月12日0時止，中國全境確診武漢肺炎的醫護人員病例，一共1,716起，佔總確診病例的3.8% —之中湖北省的醫護感染數字，就高達1,502人，佔比87.5%；武漢醫護感染者，則有1,102人，占醫護感染總數的64.2%。

官方表示，在這1,716名染病確診的醫護人員中，至少6人已經“殉職”，佔全國死亡病例的0.4%，“6位醫務人員不幸獻出了他們的生命。他們的工作體現了敬畏生命、救死扶傷、甘於奉獻、大愛無疆的精神...政府明確認定為工傷，死難醫護依法享受工商保險待遇。”


衛健委方面強調，目前湖北以外的各省疫情，傳染狀態已得到了明顯的緩解。中央政府所指導的首要工作，將集中於醫療調度，務必將醫護資源、人力能量送入湖北省——特別是作為疫情原爆點的武漢市——以控制封城狀態下的交叉感染疫情。

目前除了數千名解放軍醫護陸續進駐湖北省外，包括新疆、西藏等邊境省份，也都紛紛收到了中央的“動員命令”，不斷對湖北省送出了成千上萬的“緊急醫學救援隊”或“戰疫醫護志願隊”。

這些被動員進入湖北的“醫護兵團”，一部份必須支援、遞補早已精疲力竭的防疫前線；另一部份則得頂替基礎醫療，補上那些因勞累或病毒而倒下的例行醫事空缺。因此無論哪一個省份、站在哪一個前線，工作環境本就極具壓力的中國醫生與護理師們，目前確實進入了空前未有的“戰爭狀態”。

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