武漢肺炎：中國醫護1716名感染 6人死亡

“1個半月的疫情，大批醫生、護理師在隔離病房中倒下。” 新型冠狀病毒的中國疫情，目前正進入防疫重整的關鍵階段。中國官方主張，除了湖北以外的其他疫區，疫情擴散的速率明顯趨緩。但根據中國國務院在2月14日所做出的最新統計，從2019年12月開始至今，全中國已知1,716名醫務人員感染，包括“吹哨醫生”李文亮在內，至少6名醫護人員因病死亡。目前中國各省城縣市，已陸續接到“醫事動員命令”，要向以武漢市為首的湖北省疫區，持續從後方增補“醫護人力”，但究竟官方口中的“戰疫”聖戰還要多久才會勝利？各方醫護人員奔赴湖北。

廣告 繼續瀏覽後續

中國國家衛健委副主任曾益新表示：截至2020年2月12日0時止，中國全境確診武漢肺炎的醫護人員病例，一共1,716起，佔總確診病例的3.8% —之中湖北省的醫護感染數字，就高達1,502人，佔比87.5%；武漢醫護感染者，則有1,102人，占醫護感染總數的64.2%。



官方表示，在這1,716名染病確診的醫護人員中，至少6人已經“殉職”，佔全國死亡病例的0.4%，“6位醫務人員不幸獻出了他們的生命。他們的工作體現了敬畏生命、救死扶傷、甘於奉獻、大愛無疆的精神...政府明確認定為工傷，死難醫護依法享受工商保險待遇。”





衛健委方面強調，目前湖北以外的各省疫情，傳染狀態已得到了明顯的緩解。中央政府所指導的首要工作，將集中於醫療調度，務必將醫護資源、人力能量送入湖北省——特別是作為疫情原爆點的武漢市——以控制封城狀態下的交叉感染疫情。



目前除了數千名解放軍醫護陸續進駐湖北省外，包括新疆、西藏等邊境省份，也都紛紛收到了中央的“動員命令”，不斷對湖北省送出了成千上萬的“緊急醫學救援隊”或“戰疫醫護志願隊”。



這些被動員進入湖北的“醫護兵團”，一部份必須支援、遞補早已精疲力竭的防疫前線；另一部份則得頂替基礎醫療，補上那些因勞累或病毒而倒下的例行醫事空缺。因此無論哪一個省份、站在哪一個前線，工作環境本就極具壓力的中國醫生與護理師們，目前確實進入了空前未有的“戰爭狀態”。