華為威脅否 佩洛西與傅瑩的慕尼黑當面交鋒

美國眾議院議長南希·佩洛西星期五(2月14日)在德國呼籲各國在建設5G網絡時遠離中國電信巨頭華為。她指責中國領導人習近平破壞普世價值觀並輸出“數字專制”，敦促各國不要出於經濟上的便利而壯大習近平的膽量。中國人大外事官員傅瑩當場反駁佩洛西說，一家華為公司就引起畏懼，難道西方民主制度如此“脆弱”？佩洛西回答說：“我們不想模仿中國的制度”。美國國防部長馬克·埃斯珀今天繼續在慕尼黑指責華為對歐美國家以及北約組織構成安全威脅。

廣告 繼續瀏覽後續



據美國之音今天報道說，數字專制與華為威脅：佩洛西傅瑩當面交鋒。佩洛西在慕尼黑安全會議的一次活動上發表了評論。這是由世界各國外交和安全領域的領袖參加的年度會議。

該報道說，美國眾議院議長南希·佩洛西星期五(2月14日)在德國呼籲各國在建設5G網絡時遠離中國電信巨頭華為。她指責中國領導人習近平破壞普世價值觀並輸出“數字專制”，敦促各國不要出於經濟上的便利而壯大習近平的膽量。據這位美國最高立法官員說：“中國正試圖通過其電信巨頭輸出其數字專制，威脅對那些不接受他們的技術的人實行經濟報復。美國通過把華為納入我們的實體名單限制其與美國公司交易而承認它是國家安全威脅。各國不能為了財務上的方便而把我們的電信基礎設施拱手讓給中國。在習破壞民主價值觀、人權、經濟獨立和國家安全之際，這種欠考慮的讓步只能讓他更加大膽。”

據佩洛西還說，侵略有各種形式，包括對別國的侵略和經濟侵略，而“由一個並不跟我們同享價值觀的專制政府主宰5G通信線路，這是最陰險的侵略形式”。

美國之音說，中國全國人大外事委員會副主任委員傅瑩當場向佩洛西發問。她首先提到佩洛西曾經對中國的“成功”訪問以及雙方“建設性的對話”。緊接着，曾任中國副外長的傅瑩話鋒一轉質問道：“就我所知，世界運作的方式是，技術是一種工具，自從中國40年前開始改革後，引入了各種各樣的西方技術，微軟、IBM、亞馬遜，他們在中國都很活躍。自從我們開始1G、2G、3G和4G以後，所有的技術都來自西方發達國家，而中國保持了它的政治體制，共產黨領導的政治體製取得了成功，沒有受到技術的威脅。可為什麼如果把華為技術引入西方國家的5G，就會威脅政治制度呢？您真的認為民主制度這麼脆弱，華為區區一家高科技公司就能威脅到它？”

美國之音說，傅瑩的挑戰式提問引來了觀眾席中的掌聲。



該報道說，佩洛西回答說：“我們不想模仿中國的制度”。據佩洛西回答說：“對在座鼓掌的人，我要說，華為是通過逆向模仿美國的創新技術起家的。這是他們起家的主要方式之一。所以是的，我們知道華為所擁有的能力。我們不想模仿中國的制度。我們不想逮捕數百萬維吾爾人、威脅西藏文化和宗教信仰，破壞香港民主，等等。所以這不是‘我們有華為、我們有自己的模式，為什麼害怕華為？’的問題。我們懂得技術的力量。我要說，30年來我一直在貿易以及知識產權等各個問題上關注着中國。我可以毫不含糊、毫不猶豫地告訴你們，沿着這條路走下去，要非常小心，除非你最後想有一個跟中國一樣的社會或經濟，這不是自由企業模式。我這麼說是帶着對中國的友誼。我訪問你們的時候，談論的是氣候問題。中國走在前沿，在氣候問題上做着很多很棒的事情，而且是以很多我無法詳述的方式。所以，我們在那項領域一道共事。但是這並不意味着忽視中國仍在持續並且正在加大的壓制。我再次要說，如果想讓信息自由流通，如果想建里一套集體價值觀意識、尊重人權，等等，就不要靠近華為！相反，讓我們進行國際化，一道建立一個事關信息自由的系統。”

美國之音指出，佩洛西的這番話反映了美國共和與民主兩黨在華為問題上的高度團結。特朗普行政當局的高層官員最近一直在大力敦促歐洲盟國避免在建設5G網絡時使用華為設備。佩洛西議長在政治上與特朗普總統針鋒相對並主導了彈劾總統。但是她說，在華為問題上，她與特朗普政府的觀點一致。

該報道說，美國國務卿麥克·蓬佩奧和國防部長馬克·埃斯珀也參加本屆慕尼黑安全會議。

據法新社報道，美國國防部長馬克·埃斯珀15日在慕尼黑再次警告，中國華為對歐美國家以及北大西洋公約組織構成安全威脅。