忙中出亂還是透露端倪? 華春瑩新推特傳按贊習近平下台文

中國外交部發言人華春瑩傳出在推特註冊帳號“Hua Chunying 華春瑩@SpokespersonCHN”,14日首次發文隨即被中國媒體和微博轉發,如今竟傳出華春瑩竟幫一則呼籲“習近平下台”的文章按贊(like)。據報道稱,這項消息傳到PTT後,鄉民們亦是議論紛紛,不少人直說“造反啦!”、“內鬥”、“我們懷念她”、“反習派崛起”,也有人認為這搞不好是在運作政變。

據明鏡新聞引述自由時報報道,造反了?多家媒體背書後,華春瑩推特竟按贊“習近平下台”。推特外傳由中國外交部發言人華春瑩註冊的推特,竟幫一則呼籲“習近平下台”的文章按贊(like)。

消息說,華春瑩推特帳號14日發文表示,“No winter lasts forever, every spring is sure to follow(沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不會到來)”。對此,《中國經濟網》率先在微博轉載,直指中國外交部發言人華春瑩推特帳號正式開通,這是首個由中國新聞發言人開通的推特。除了華春瑩,多位駐外大使、多個駐外使領館的推特、臉書帳號,都在對抗武漢疫情的過程中發揮積極的作用。

雖然《中國經濟網》隨後將該微博文章刪除,目前仍有《中國企業家雜誌》、新加坡《聯合早報》(唯一獲准在中國大城市發行的海外華文報)、《美國僑報網》(隸屬於中國國務院僑務辦公室)等經過微博官方認證的企業藍V帳號,在微博上PO出華春瑩的推特內容。

該報道稱,然而,這樣經過背書的華春瑩推特帳號,竟對一則高呼“習近平,請你下台,向天下蒼生謝罪!”的文章按喜歡,令人咋舌不已。

報道稱,這項消息傳到PTT後,鄉民們亦是議論紛紛,不少人直說“造反啦!”、“內鬥”、“我們懷念她”、“反習派崛起”,也有人認為這搞不好是在運作政變。

至此中國官方媒體沒有相關駁斥或澄清報道。