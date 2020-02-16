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新冠病毒 Westerdam乘客大馬確診

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Westerdam arrive au port de Sihanoukville, sur la côte sud du Cambodge, le 13 février 2020
Westerdam arrive au port de Sihanoukville, sur la côte sud du Cambodge, le 13 février 2020 © AFP 法新社
作者： 尼古拉 | 尼古拉

應柬埔寨衛生部請求，馬來西亞當局對威士特丹號郵輪上下來的83歲美國女乘客開展了第二次新冠病毒檢測，結果依然為陽性。吉隆坡不再接受其他乘客入境。

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據來自北京和萬象周日的綜合報導，從掛荷蘭旗幟豪華郵輪威士特丹號下船的一名美國女遊客，經馬來西亞方面兩次檢測確診為新冠病毒攜帶者後，引起包括美國官方在內，其它相關國家的嚴重不安。馬來西亞現已決定不再允許任何威士特丹號郵輪的其他乘客入境。

馬來西亞副總理2020年2月16日星期天在新聞發布會上告訴媒體人士，從威士特丹號郵輪上下來的83歲美國女乘客儘管在離開柬埔寨之前，就已接受過當地醫療人員的檢查。但在抵達吉隆坡後，經過周五和周六先後兩次檢測，都呈陽性。與此同時，這位美國女士的先生則兩次檢測都呈陰性。

馬來西亞的兩次檢測結果改變了包括美國政府在內，多個相關國家此前的看法：即於二月初從香港啟航的威士特丹號豪華郵輪沒有遭新冠病毒感染，接待船上乘客時可以無需隔離保護裝備。

據介紹，在亞洲航行的威士特丹號豪華郵輪在遭菲律賓馬尼拉拒絕入港後，曾停靠高雄港，之後再度起航，卻被亞洲多國和地區拒絕入港。最終得以在13日周四至14日周五間進入柬埔寨水域，停靠西哈努克港下人。之後，包括現已確證的這位美國婦女，船上有140多人抵達馬來西亞。柬埔寨方面現在表示，未來將與世界衛生組織和美國疾控中心合作，在給威士特丹號上其他乘客放行之前，進行仔細的檢測。

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