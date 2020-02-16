新冠病毒 Westerdam乘客大馬確診

應柬埔寨衛生部請求，馬來西亞當局對威士特丹號郵輪上下來的83歲美國女乘客開展了第二次新冠病毒檢測，結果依然為陽性。吉隆坡不再接受其他乘客入境。

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據來自北京和萬象周日的綜合報導，從掛荷蘭旗幟豪華郵輪威士特丹號下船的一名美國女遊客，經馬來西亞方面兩次檢測確診為新冠病毒攜帶者後，引起包括美國官方在內，其它相關國家的嚴重不安。馬來西亞現已決定不再允許任何威士特丹號郵輪的其他乘客入境。

馬來西亞副總理2020年2月16日星期天在新聞發布會上告訴媒體人士，從威士特丹號郵輪上下來的83歲美國女乘客儘管在離開柬埔寨之前，就已接受過當地醫療人員的檢查。但在抵達吉隆坡後，經過周五和周六先後兩次檢測，都呈陽性。與此同時，這位美國女士的先生則兩次檢測都呈陰性。

馬來西亞的兩次檢測結果改變了包括美國政府在內，多個相關國家此前的看法：即於二月初從香港啟航的威士特丹號豪華郵輪沒有遭新冠病毒感染，接待船上乘客時可以無需隔離保護裝備。

據介紹，在亞洲航行的威士特丹號豪華郵輪在遭菲律賓馬尼拉拒絕入港後，曾停靠高雄港，之後再度起航，卻被亞洲多國和地區拒絕入港。最終得以在13日周四至14日周五間進入柬埔寨水域，停靠西哈努克港下人。之後，包括現已確證的這位美國婦女，船上有140多人抵達馬來西亞。柬埔寨方面現在表示，未來將與世界衛生組織和美國疾控中心合作，在給威士特丹號上其他乘客放行之前，進行仔細的檢測。

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