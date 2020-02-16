新冠肺炎拐點不現 兩會開不開成難下賭注

中國境內武漢肺炎疫情持續擴大，預定於3月3日及5日先後開幕的中國全國政協及人大會議是否可能延期引發關注。消息顯示，儘管高層之間出現激烈辯論，中共當局仍傾向如期召開兩會；為求會議在依既定日程舉行，甚至做到不戴口罩開會，重災區省分如湖北等地的兩會代表及官員均已開始進行隔離。此前消息曾預示如果疫情嚴峻中共高層可能傾向於延期。

廣告 繼續瀏覽後續

據上報今天報道說，疫情未見“拐點”，中國兩會將成政治豪賭。消息引述路透社說，武漢肺炎疫情持續蔓延，原訂於3月3日及5日召開的中國全國人大政協兩會是否如期召開，國際輿論出現諸多揣測。



由於兩會未有延期跡象，會議前期的準備工作仍持續進行，並因應疫情採取相應措施。例如全國政協便在海外僑胞列席會議的登記表格上增列是否“曾與新冠肺炎患者有密切接觸”的字段；而原訂18、19日為委員舉辦的專題研討班，也改為“網絡遠程學習平台”。

據該報道稱，疫情拐點遲不出現，兩會時間壓力難解套。武漢肺炎疫情失控，從爆發點湖北省開始，各省市陸續控管聯外交通，嚴防疫區民眾進入；北京、上海、廣州、深圳四大指標城市已先後發布“封閉式管理”措施，亦即所謂“軟封城”，嚴格控管外地人口進入。“國中之國”的荒謬情況不僅使中國民間恐慌持續，更嚴重拖延企業復工時程等公私部門正常運作。

消息說，中國工程院院士、中國國家衛生健康委員會高級別專家組組長鍾南山曾預言武肺疫情拐點將出現在二月中下旬；但隨着病例及死亡人數持續增加，鍾南山日前改口“推遲”拐點，指“還要觀察幾天”，但疫情可望在4月結束。鍾南山的“拐點說”引起外界懷疑，可能是在中共當局授意下，為復工令及各項政治日程解套。

據該報道指，而在遲遲看不到疫情拐點的情況下，將在3月3日及5日開幕的中國兩會是否延期，據傳在中共領導高層之間引發激烈辯論。近日已有外國媒體傳出，中共高層確實已將延後兩會列入考慮，甚至傳出可能延到3月中旬甚至下旬。但有北京消息透露，自從全國人大政協定期召開以來，兩會從未延後，甚至連2003年SARS期間都如期舉行，延後開會可能性不大。

據上報說，維護“疫情可控”形象，北京當局傾向兩會如期舉行。報道引據消息指出，中共總書記習近平主張如期舉行會議，理由包括證明疫情在中央妥善因應下“可防可控”，而其他政治工作的日程也都可以如期推進；若兩會延期，則顯示疫情嚴重程度遠遠超過之前的SARS，國際輿論也將出現更多質疑聲浪。

此外，兩會期間北京一向採取高規格維安管制，不僅是對一般民眾的控管，各省代表團從下榻飯店、會議期間的交通工具，以及會議場所，都由大會方面統一安排調控；近年來隨着科技進步，各代表團飯店及會場更有即時影像監控。知情人士認為，在這種情況下要執行與會代表的健康監控並非難事。

該報道指出，然而主張兩會應該延期的意見則認為，兩會期間不僅有數千名兩會代表自中國各地湧入北京，還有大批隨團媒體及大會工作人員，檢疫及防護是極大考驗。而中央官員及其他省市代表能否與來自湖北等重災區省份的代表共處一室開會，也引發議論。

此外，雖然中國大部分省和直轄市的人大政協會議已陸續在春節前後舉行，但四川、雲南兩省已經公告延後開會，而包括江蘇、浙江、山東等約10個省轄區內都有地方兩會公告延期。在此情況下，全國兩會堅持如期召開，不僅凸顯中央與地方不同標準，也增添外界質疑。

而在外國媒體一再出現中國兩會可能延期的說法之際，中共黨政高層及官媒並未有任何回應或說明。但近日傳出主要高層近期內彼此減少接觸，中央機關開會時也有“戴着口罩、隔席而坐”的場景出現。且由於高層堅持“不戴口罩開會”，各地代表已開始自行隔離，其中湖北代表團的隔離期更提早開始，以求萬無一失；兩會前的代表學習會議，也已通知改為“線上學習平台”。

據報道稱，雖然中國是疫情爆發地，但全國政協已向即將赴北京列席會議的海外僑胞發出登記表，增列“曾與新冠肺炎患者有密切接觸”的字段，防止海外人士成為病毒傳播者。