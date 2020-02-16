新冠肺炎 湖北推全境24小時最嚴封閉制

新冠肺炎疫情嚴峻，疫源地湖北省今日（16日）發出通告，要求強化新冠肺炎疫情防控，並明確指出：所有城鄉社區實行24小時最嚴格封閉管理。

廣告 繼續瀏覽後續

據香港01報道，新冠肺炎湖北宣布：全省城鄉社區實行24小時最嚴封閉管理。湖北省今日（16日）發出通告明確指出：所有城鄉社區實行24小時最嚴格封閉管理。

據湖北省政府的通告指，當前全省疫情防控已進入最吃勁的關鍵期，疫情形勢仍然嚴峻，為有效切斷傳染源，阻斷傳播途徑，遏制疫情擴散蔓延勢頭，實施多項措施，其中包括強化城鄉社區（村）封閉管理，城鄉所有村組、社區、住宅區、居民點實行24小時最嚴格的封閉式管理。嚴管外來車輛，非必需不進出；嚴管外來人員，非必要不入內；嚴管住戶外出，藥品和必需生活物品等可採取集中採購配送等方式進行；嚴管經營門店，規範體溫檢測，控制人流量。

通告指，要強化車輛通行管控。全面加強各市（州、直管市、神農架林區）域內交通管控，採取臨時交通管制措施，減少機動車出行。除抗疫車輛、公務用車、公共交通、醫護人員用車、運輸生活必需品車輛和救護、消防、搶險、環衛、警車等特種車輛外，其他車輛一律禁止通行。

根據通告規定，要強化重點區域管理。所有非必需的公共場所一律關閉，一切群眾聚集性活動一律停止。超市、藥店等必需開放場所，要合理安排營業時間，嚴格控制人流量，做好人員導流、體溫檢測。實行零售藥店購藥登記制度，購買感冒藥、發燒咳嗽藥、退燒藥等藥品的人員，必須如實填寫個人信息，信息必須完整錄入電腦系統才能購買。對出現確診（含臨床診斷）新冠肺炎病例的社區（村）、小區、居民點、樓宇、工作場所等基層單元，堅決實行14天封閉式硬隔離。

通告又指出，要強化居民健康全面排查。對所有居民開展拉網式動態滾動篩查，做到“不漏一戶、不落一人、不斷一天”，確保全覆蓋、無盲區。加強對“四類人員”的流行病學調查，所涉單位和個人必須依法無條件配合，不得隱瞞病史、密切接觸史，不得逃避隔離醫學觀察。拒不配合的，由公安機關依法採取強制措施。居民出現發燒、咳嗽等癥狀，必須第一時間向社區（村）報告。社區（村）對發燒病人報告的健康信息認真核查，對確認的發熱病人就近轉送至發熱門診就診。

通告還規定，要強化重點人群管理和服務。所有疑似、確診（含臨床診斷）新冠肺炎病例的密切接觸者和不能明確排除新冠肺炎的發熱病人，必須送集中隔離點單人單間留觀，不得居家隔離留觀。