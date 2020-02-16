港媒指公布習近平決策內情為解釋蔣超良被免原因

於武漢爆發的新冠肺炎疫情持續，防疫抗疫成為中南海新年中的頭等大事，習近平亦就這項工作提出過諸多要求。中共理論陣地刊物最新涉及疫情的文章就披露這位中共總書記的決策內情。該刊物罕見公布習近平1月7日就對武漢疫情知情。

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據香港01今天撰文報道，武漢肺炎疫情，習近平決策內情公布揭開蔣超良被免原因。

香港01指根據官方報道，2月16日出版的第4期《求是》將刊發習近平在2月3日中共政治局常委會會議上的講話內容。相較《求是》以往刊發習近平過往文章的長時間間隔，此次發文速度之快（間隔不足半月）頗為罕見。據報道，武漢NCP疫情最早發生於2019年12月，而習近平在講話中稱自己早在2020年1月7日就對疫情防控工作提出要求。1月20日，他對此作專門批示，採取措施，遏制蔓延勢頭。1月22日，他明確要求湖北全面嚴格管控人員外流。1月25日，再研究、部署、動員防控工作，決定成立中央應對疫情工作領導小組。

該報道說，從事後的發展來看，儘管湖北省於1月23日，也就是習近平對湖北提出明確要求的第二天，實施封城措施，但仍然未達到習近平1月20日的遏制蔓延勢頭的要求，進而導致疫情擴散至全境（31省區市均“失守”），甚至海外多國。而這也是湖北、武漢一把手蔣超良、馬國強被臨陣換將的根源。

該報道認為，因為習近平在上述講話中最後提到，對那些不作為、亂作為的官員，對那些工作不投入、不深入的官員，對那些不會幹、不能幹的官員，要及時問責、問題嚴重的要就地免職。按照這一要求看，湖北的官員蔣超良、馬國強被免，原因也一定是“問題嚴重”。

該報道說，在2月3日的講話中，習近平就疫情防控提出諸多細化要求，事後也被制定成具體施政措施，包括官員的懲處的標準，“不服從統一、本位主義嚴重，不敢擔當、作風漂浮、推諉扯皮，失職瀆職”。中紀委常委會則表態將懲處存在這些問題的官員。

據習近平講話稱要將湖北武漢視為防控重中之重，隨後大量人員物資被輸送至前線；要求社區防控網格化管理，隨即封城、戰時管制動作頻繁。講話還特別提到北京，後期北京也提升防控疫情級別，推出多項措施。習近平還要求提高收治率和治癒率，降低感染率和病死率，此後湖北、武漢，乃至多個省份改變收治策略，便居家隔離為集中收治等；要求加大科研攻關，“核心技術攻關可以搞揭榜掛帥，英雄不論出處，誰有本事誰就揭榜”，儘快拿出成果。

該報道指，就疫情對社會穩定產生的影響，習近平說，要維護正常經濟社會秩序，避免恐慌；維護醫療救治秩序；做好社會全面穩定工作，加大警力，保持嚴打高壓；維護正常交通秩序。就宣傳領域，中共總書記要求做好內外兩個領域的工作。對內，加大宣傳力度，消除民眾焦慮、恐懼心理，“強化顯政”，公開黨政軍防疫抗疫工作，以增加透明度；強化網絡輿情監控，壯大正能量，管控網絡媒體，嚴懲藉機造謠滋事之人。對外，要主動回應國際關切，加強溝通協調，爭取國際社會理解和支持。

對於經濟問題，習近平講話坦承，疫情已經對宏觀經濟運行產生影響，春節期間部分服務業受到較大衝擊，並認為疫情對經濟的影響還會持續，體現在加劇中小企業生產經營困境、延緩投資項目進度、抑制內外商務經貿活動、就業壓力加大等。

據習近平要求，要做到心中有數，積極應對，首先就要堅定信心，不要被問題和困難嚇倒，“中國是個大國，韌性強，潛力大，迴旋餘地大。”他提出諸多要求，包括推動企業復工復產，強化金融支持，防止企業資金鏈斷裂；加快釋放新興消費潛力，其中特別是與5G有關的業務。

習近平還指出，此次疫情是對中國治理體系和能力的一次大考，一定要總結經驗、吸取教訓。要健全國家應急管理體系，補齊公共衛生短板，儘快出台生物安全法等。對此，習近平在2月14日專門為此舉行最新一次的中央深改委會議。

該報道稱，特別地，習近平還稱，“野味產業”已對公共衛生安全構成重大隱患，“再也不能無動於衷了！”他已就該問題作出批示，要求取締和嚴打非法野生動物市場和貿易，革除食用野味陋習。習近平在講話的最後直指辦事的官員們，稱一些地方出現形式主義、官僚主義現象，還特別提到一些官員作風漂浮、不深入疫情防控第一線，甚至是對疫情防控基本情況一問三不知。而“一問三不知”則具體指向已被免職的湖北黃岡衛健委主任唐志紅。