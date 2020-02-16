美國醞釀封殺中國C919大飛機發動機命脈

目前持續進行系統與飛行測試，寄望旗下C919客機能早日取得飛航認證的中國商飛公司（Comac），恐怕將面臨美方新的制裁大招：限制出售客機心臟的引擎。據路透社說，禁令劍指美國通用公司。

廣告 繼續瀏覽後續

據上報今天報道說，扣住心臟制裁中國再傳新招，華府擬禁通用提供C919客機引擎。

該報道說，從2017年首次在上海浦東機場試飛成功後，中國將希望寄託於這款自製的窄體客機C919身上，期盼能儘快取得國際多項飛航認證，打入全球市場、與勁敵空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）一較高下，拓展其自製產品的市佔率。據路透社透露，目前持續進行系統與飛行測試，寄望旗下C919客機能早日取得飛航認證的中國商飛公司（Comac），恐怕將面臨美方新的制裁大招：限制出售客機心臟的引擎。

據外電指出，目前C919客機的引擎是採用美法合制的LEAP發動機（CFM LEAP engine），由美商通用電氣（GE）與法國賽峰集團（Safran）聯手製造。消息引述內部人士透露，特朗普考慮駁回通用正在申請延長銷售許可的請求，藉此禁止該公司向中國商飛提供LEAP發動機，作為中美兩國科技制裁較量的新招數。據了解，白宮擬在28日召開跨部門會議，商議新一波禁止美國科技向中國輸出的清單，LEAP發動機將是其中一項。

該報道說，但對於媒體的報道，通用電氣尚無任何回應。

由中國商用飛機研發生產，C919計畫從2008年正式啟動，聯手國際16間航空設備商共同研發，包含美商CFM國際、通用、漢威聯合等公司，協助開發專屬的引擎、燃油、飛航控制系統等設備。中國自製的C919客機於2017年，首次在上海浦東機場試飛成功。C919客機最大載客量為174人、單一經濟艙設計則為168名，最大飛行距離則為5555公里（加強版），被定義為中短程區域航線使用。目前預計在2021年、首架認證客機將交付給中國東方航空。

該報道說，雖稱為國產客機，可從生產線來看，基本上，C919客機除了少部份如雷達、機翼等來自中國國內廠商，其他的發動機、起落架、駕駛艙設計、模擬器等，都來自美法等多國供應商支援。C919引擎與關鍵零組件仍需倚賴進口。



商飛總工程師楊志剛2019年底受訪時，就曾提出美方禁售引擎的警告，“倘若中美貿易戰持續延燒，而北京將我們在美方的供應商列入‘不可靠實體清單’（Unreliable Entity List），這當然會對我們公司造成影響。舉例來說，就以飛機最重要的心臟- 發動機為例，目前C919使用通用電氣（GE）製造的發動機，一旦遭到制裁或禁止，我不認為現階段、中國有能力產出能替代通用版本的發動機！我們與供應商之間，經常會因為需求或修改，而進行不同程度的調整和配合。如果真的被迫要更換供應商，從中國國內或歐洲另選，那光是重新媒合、就需要額外浪費一段時間。”

該報道稱，新制裁方案可能在28日出爐。除了通用可能遇到阻礙，生產飛航系統的漢威聯合（Honeywell International）也可能受到波及。漢威提供中國兩款自製客機：C919與C929的飛控系統，屬於飛機的關鍵零組件之一。

該報道稱，不過，在華府正式命令出爐前，公司發言人拒絕對此傳聞進行回應。