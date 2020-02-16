陳一新：武漢重症病人數量仍在增加 需大量醫護人員

中央政法委官方公眾號2月16日發文介紹，2月12日至14日，中央指導組副組長、中央政法委秘書長陳一新坐鎮武漢市疫情防控指揮部，召開專題會，研究床位、方艙醫院、醫療物資等“三大要素”緊缺問題。

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陳一新指出，目前武漢還有一大批危重和重症病人，並且數量仍在增加；要建設一大批方艙醫院，確定一批集中隔離點，都需要增加大量的醫護人員。要對照“應收盡收”目標，以新增床位和病患量為依據，科學測算醫護人員缺口，挖掘本地潛力，爭取市外、省外更多醫護力量支持武漢，尤其是要爭取更多呼吸專科、重症醫學專家團隊馳援武漢。據新京報報道，此次專題會指出，從武漢情況看，疫情防控中存在的一個突出問題是收治時間太晚，大多數人在發病一周以後才收治，導致疫情蔓延、貽誤治療時機，一個重要原因就是缺少病床。會議指，隨着應收盡收深入推進，當前武漢市床位壓力仍在持續加大，正在通過新增定點醫院、建設方艙醫院、徵用賓館等改造集中隔離點的方式全力提高床位供應。根據需求預測，未來一段時間每天要統籌3500張左右的床位，努力做到“床等病人”，要統籌好一個月的床位數，滾動安排好每3天1萬張病床，做到每日應收盡收“清零”。

專題會指出，在推進和謀畫方艙醫院建設上，要完善優化第一批，正式啟用第二批，抓緊建成第三批，加快建設第四批。武漢現有方艙醫院可開放床位7566張，據測算前四批方艙醫院可提供床位28000餘張，為實現“床等病人”提供了基本保障。與此同時，武漢還擬在江南江北等處謀畫布局第五批方艙醫院，着重以平面場所為主體，除已選擇確定的會展中心、體育場館外，應盡量多利用對城市居民生活影響小的標準廠房進行改造配套建設，加快和優化方艙醫院合理布局。目前當地防控疫情的另一難點是隨着重症病人仍在增加，還需要大量醫護人員。陳一新表示，目前武漢還有一大批危重和重症病人，並且數量仍在增加；要建設一大批方艙醫院，確定一批集中隔離點，都需要增加大量的醫護人員。要對照“應收盡收”目標，以新增床位和病患量為依據，科學測算醫護人員缺口，挖掘本地潛力，爭取市外、省外更多醫護力量支持武漢，尤其是要爭取更多呼吸專科、重症醫學專家團隊馳援武漢。

針對一線醫護人員中出現的感染疫情的問題，陳一新稱，要全力救治感染病毒的醫護人員，防護物資優先保障一線醫護人員；要建立輪休機制，讓連續奮戰的醫護人員得以休息。同時，嚴格落實相關補助、獎勵措施並重視對一線醫護人員的心理撫慰。此外，要改進和優化醫護人員接待服務工作，提高服務意識，竭盡所能為醫護人員的工作生活提供保障。要盡量就近或就地安排醫護人員住宿，保障全時通勤。要豐富醫護人員生活物資供給，還要考慮對本地醫護人員家屬提供服務保障，解決醫務人員後顧之憂。近日，據中國國家衛健委介紹，截至2月11日，全國共報告1716名醫務人員確診感染新冠肺炎，其中6名醫護人員殉職。

另據國新辦15日上午舉行的新聞發布會公布的消息，截至2月14日24時，各地共抽調了217支醫療隊，25633名醫療隊員馳援湖北（不含軍隊醫療隊和隊員）。此外，湖北省政府還最新發布了《湖北省人民政府關於進一步強化新冠肺炎疫情防控的通告》指出，城鄉所有村組、社區、小區、居民點實行24小時最嚴格的封閉式管理。陳一新在專題會上另談 ，在戰時狀態，要保證所有市、區兩級機關工作人員都要投入到抗疫工作中，可實施“二二制”，二分之一幹部到基層網格工作，加強基層基礎管理；二分之一在機關值守，助推抗疫工作。