雷神山醫院院長或雷宣布新冠肺炎真正拐點已經到來

中國新冠肺炎疫情尚未平息，國家衛健委昨日通報，內地前日新增確診病例2009宗，累計確診逾6.8萬宗。其中湖北省新增1800餘宗，連續三天呈下降態勢。非湖北地區單日新增病例跌至166宗，是連續12日下降。衛健委發言人米鋒說，武漢、湖北、全國重症病例佔確診病例的比例均明顯下降，說明全國各地的疫情防控效果已經顯現。雷神山醫院院長王行環表示，「真正的疫情拐點已經來到，現在裡面消耗的很多都是存量。」

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據星島日報今天報道說，雷神山醫院院長說：疫情的拐點已到，湖北外新病例「12連降」。



該報道說，8日開始收治患者的武漢雷神山醫院院長、武漢大學中南醫院院長王行環表示，未來兩三天，出院患者增加，床位將增多。他樂觀認為，「真正的疫情拐點已經來到，現在裡面消耗的很多都是存量」，從新發的情況來看，五天以來發熱的數量在下降。 「它是有一個坡度，逐漸在降，穩穩地在降，沒有反彈過，我是很有信心的」。

為強化疫情防控，湖北政府發布通告，要求所有小區、居民點實行24小時封閉式管理；除抗疫車輛等特種車輛外，其他車輛一律禁止通行。同時所有非必須公共場所一律關閉，一切群眾聚集性活動一律停止等。

該報道引據衛健委數據，海南、青海、甘肅、寧夏、西藏五個省份昨日無新增病例。當日新增治癒出院病例1300多宗。而且武漢重症占確診病例的比例由最高點32%波動下降至昨日的21%；湖北其他地市由18%下降至11%，其他省份也下降至7.2%。

據衛健委發言人米鋒指出，上述變化說明全國各地的疫情防控效果已經顯現。特別是隨著全國對口醫療支援力量的加強，湖北制定和落實的防控措施，分類集中管理使大量輕症病例得到及時救治，減少了轉為重症的可能，為提高治癒率，降低病死率打下了良好的基礎。