德國：梵蒂岡與北京歷史性會晤

在德國慕尼黑，來自羅馬的梵蒂岡天主教廷外長與來自北京的中華人民共和國外長的歷史性會晤被公開引發關注。

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梵蒂岡羅馬天主教廷目前是歐洲國家中唯一在外交上承認中國是1949年後遷都在台北的中華民國。在此大背景下，梵蒂岡外長在德國慕尼黑與來自北京的中華人民共和國外長王毅會晤，引發國際社會關注和猜測。

據本台法廣RFI法語記者Marion報導，梵蒂岡外長與中華人民共和國外長周五的這一會晤地點是在德國慕尼黑。這是雙方在1951年斷交後，70年來首次對外正式公開這樣的會晤。本台RFI法語記者在稿件中表示，面對一個打壓越來越嚴厲的政權，這一消息對中國天主教徒而言也許是好徵兆。經歷多年困境後，中國大陸基督徒的處境在最近兩年更加艱難，

巴黎外方傳教會（MEP）在台灣的神父布魯諾在接受本台法廣RFI法語記者採訪時說：“中國政府對所有非正式團體都嚴厲打壓，強迫天主教徒加入愛國教會，尤其是神父，有時甚至是整個教區。” 本台法廣RFI法文報導指出，中國天主教會目前處於分裂之中，一邊是受中國共產黨領導的天主教愛國會，另一邊是忠於羅馬天主教廷，遭到越來越嚴厲打壓的地下教會。而北京與梵蒂岡周五在德國慕尼黑的會晤，並沒有傳出任何涉及中國共產黨對遭打壓天主教徒的承諾。相反，二月初以來，一些地區還出台了新的限制措施，禁止宗教葬禮儀式。

此外，來自梵蒂岡方面的消息指出，1951年羅馬教廷與北京斷交的原因就在於，毛澤東領導的中華人民共和國不願意見到境內天主教徒對梵蒂岡羅馬教廷效忠。

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