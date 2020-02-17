中國今年兩會擬推遲 人大法工委：很多代表在疫情防控一線

自北京方面消息，受新冠肺炎疫情影響，一年一度的中國全國“兩會”被指將推遲召開。這也是1949年以來，“兩會”首度因公共衛生事件而延期。有關今年全國“兩會”擬延期的事宜，2月17日召開的全國政協主席會議和全國人大常委會委員長會議，分別研究了相關問題。

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官媒新華社當天報道稱，從在京舉行的十三屆全國人大常委會第四十七次委員長會議上獲悉，2月下旬召開的全國人大常委會會議，將審議關於推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案。據了解，去年12月17日，政協第十三屆全國委員會第三十一次主席會議，審議通過了關於召開政協第十三屆全國委員會第三次會議的決定（草案），建議全國政協十三屆三次會議於2020年3月3日在北京召開。當月28日，十三屆全國人大常委會第十五次會議表決通過了，關於召開十三屆全國人大三次會議的決定。根據決定，十三屆全國人大三次會議將於2020年3月5日在京召開。

對於今年“兩會”因受疫情影響擬將被迫延期的報道，全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉在接受新華社採訪時指出，當前遏制疫情蔓延、打贏疫情防控阻擊戰處於關鍵時期，必須集中力量、全力以赴。全國人大代表近3000人，其中很多代表包括代表中三分之一的省市級和各方面的主要領導幹部都奮戰在疫情防控工作第一線，正在各自工作崗位發揮重要作用。為了確保聚精會神做好疫情防控工作，堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，委員長會議經認真評估，認為有必要適當推遲召開十三屆全國人大三次會議。

文章說，我國憲法和有關法律規定：全國人民代表大會會議每年舉行一次，全國人民代表大會會議由全國人民代表大會常務委員會召集。之前，全國人大常委會已確定十三屆全國人大三次會議的召開時間，因此，推遲召開會議，也需要全國人大常委會作出決定。據悉，相應常委會將於2月24日在北京舉行。同樣就擬推遲“兩會”的決定，《環球時報》主編胡錫進發文稱，“我覺得全國兩會的日子什麼時候能夠定下來，就意味着國家對控制住疫情有了絕對把握。而兩會真正舉行的日子，等於是宣告疫情已經過去或者已處於絕對掌控中。”