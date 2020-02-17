就新冠肺炎疫情提頭批習近平心口不一無恥之尤 許章潤回京遭軟禁

中國法學學者許章潤日前撰文批評中共總書記習近平宣稱“親自指揮”防疫，“心口不一，無恥之尤”，引發關注。中央社今天引述英國衛報16日消息，許章潤在農曆春節結束後返回北京，隨即遭軟禁。據許章潤曾表示，自己因言獲罪，行止困限。“此番作文，預感必有新罰降身，抑或竟為筆者此生最後一文，亦未可知。但大疫當前，前有溝壑，則言責在身，不可推諉，無所逃遁。否則，不如殺豬賣肉”。

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據中央社今天報道說，曾針對疫情批習近平無恥 許章潤返北京後傳遭軟禁



中國法學學者許章潤日前撰文批評中共總書記習近平宣稱“親自指揮”防疫，“心口不一，無恥之尤”，引發關注。英國衛報16日透露，許章潤在農曆春節結束後返回北京，隨即遭軟禁。該消息引述一名不願透露姓名的許章潤友人表示，警方以從外地返京“需要隔離”為由軟禁許章潤。“隔離”期間，許章潤行動受限，住所外更有人不分晝夜輪班看守，這些人甚至進入到許章潤家中，對他提出警告。

該報道指，這名友人表示，當局在上周末雖然取消看守措施，但許章潤家中的網絡被切斷，微信也被封鎖，微博則被註銷，幾乎無法對外取得聯繫。這名友人稱，許多人已經有好幾天沒有與許章潤取得聯繫，手機也不通。“他住在北京郊區，距離商店和各種服務點都很遠。就目前的條件，很多事對他來說都很困難”。

許章潤的另一名友人則稱，有設法透過短信與許章潤取得聯繫，但他的情況令人擔憂。“我擔心他（許章潤）可能會受到監視，但他沒有直接回答我的問題，只是告訴我不要擔心”。

中央社說，許章潤是中國著名法學家，2018年7月發表文章“我們當下的恐懼與期待”，批評習近平修憲取消國家主席連任限制，2019年3月遭北京清華大學停職、停課，並啟動調查，4月更傳出被限制出境，無法赴日。武漢肺炎爆發後，2月4日起，中國社群平台間開始流傳題為“憤怒的人民已不再恐懼”的許章潤新作。他在其中痛批習近平“疫癘猖獗當口，所謂‘親自’雲雲，心口不一，無恥之尤”。

該報道說，許章潤也提到，自己因言獲罪，行止困限。“此番作文，預感必有新罰降身，抑或竟為筆者此生最後一文，亦未可知。但大疫當前，前有溝壑，則言責在身，不可推諉，無所逃遁。否則，不如殺豬賣肉”。