新冠肺炎驚恐壓城 香港驚傳持槍搶衛生紙

香港今天清晨有人持刀搶劫衛生紙，凸顯出在2019年冠狀病毒疾病的影響下，坊間存在物資短缺的惶恐氛圍。中國武漢爆發新冠肺炎發生以來，本地除了缺乏口罩外，社會上還有人謠傳生活物資將會短缺，惹得市民恐慌，近月來持續搶購米、衛生紙和洗手液，令相關物資不容易買到。

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據法新社今天報道說，新冠肺炎衛生紙成搶手貨，3歹徒持刀搶數百條。香港今天清晨有人持刀搶劫衛生紙，凸顯出在2019年冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）的影響下，坊間存在物資短缺的惶恐氛圍。



3名持刀歹徒清晨在九龍旺角一家超級市場外搶走送貨工人放下的50條衛生紙，以一條12卷計算，共搶走600卷，價值約為港幣2000元。



送貨工人其後報警，警方正在調查中。



法新社說，武漢肺炎發生以來，本地除了缺乏口罩外，社會上還有人謠傳生活物資將會短缺，惹得市民恐慌，近月來持續搶購米、衛生紙和洗手液，令相關物資不容易買到。

該報道說，新冠肺炎影響香港物資短缺。儘管港府再三保證供應無虞，港民仍搶購囤積衛生紙。超市員工補貨速度趕不上民眾搶購速度，不僅看到民眾大排長龍等買衛生紙，衛生紙一上架也瞬間搶購一空。



消息說，除了衛生紙，港民也搶購白米、麵條、乾洗手等物品。



今天清晨，3名持刀歹徒清晨在九龍旺角一家超級市場外搶走送貨工人放下的衛生紙，價值約為港幣1000 元。

