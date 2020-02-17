武漢研究所外泄病毒傳言未止又有消息指“零號病人”是研究員

華南理工大學學者肖波濤日前發表報告指出武漢病毒實驗室有研究人員被蝙蝠血液及尿液濺到，之後自我隔離14日，報告並質疑武漢華南海鮮市場是病毒源頭之說，到了最近，大陸傳媒又傳出武漢病毒實驗室的一名女研究員黃燕玲就是所謂的“零號病人”，即今次冠狀病毒肺炎的第一個染疫病開始散播病毒的患者。

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更使得事件陷入撲朔迷離的是，當大陸新京報的記者向該所查詢有關零號病人的傳聞時，該所首先否認有黃燕玲這個研究員，但知悉該所網上確有這個人的名字之後，又承認此人曾在該所工作，但現在已經離職，去向不明。



武漢新病毒疫情發生兩個月，當局還沒能完成對傳染病調查至重要的源頭，以及誰是第染疫及擴散病毒的第一人，但近日大陸傳出“零號病人”是中科院武漢病毒研究所P4病毒實驗室一名女研究生黃燕玲，指她做實驗時被泄漏病毒感染死亡，遺體火化時又感染殯葬人員，令疫情傳播。



新京報向該所專研蝙蝠冠狀病毒的研究員石正麗，及流感病毒實驗室研究員陳全姣求證，兩人都稱不清楚該所是否有黃燕玲其人，稱研究所有逾千工作人員，疫情中無一人感染。網民隨即指研究所官網上有黃的名字，惟名下內容已刪除。



研究所16日下午發聲明指，確有黃燕玲其人，她曾於2015年在該所攻讀碩士，研究噬菌體裂解酶的功能及抗菌廣譜性；黃畢業後已到其他省工作生活，未回過武漢。但聲明未能平息外界疑雲，網上又突然流出該所主任王延軼給員工郵件截圖，內容包括“不明原因肺炎已引發社會恐慌”、“全所相關工作正在開展”、“衞健委要求不許向外透露疫情”等。郵件是1月2日上午10點發出；說明衞健委1月2日前就已對疫情做指示，再證當局隱瞞疫情，罔顧百姓生命安危。



據蘋果日報報導，武漢P4病毒實驗室是中國、也是世界頂級病毒研究機構，由法國幫忙設計建設，標誌中國擁有研究利用烈性病原體的硬件條件。目前全球僅美、英、法等九國擁有P4病毒實驗室。有報道指，武漢疫情發生後，中共軍方生化武器專家、軍事醫學院生物工程研究所長陳薇少將已接管武漢P4病毒實驗室，揭示該實驗室可能與軍方有關。