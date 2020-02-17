港媒用京城匿名消息指習近平1月7日知情武漢肺疫但指示不要影響過年 敢打臉顯內鬥激烈?

中共黨刊日前披露，中共總書記習近平早在1月7日，就對武漢肺炎疫情防控提出要求。中央社今天引述香港明報用京城消息人士指出，習近平的要求是“有關措施不要影響節日氣氛”。

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據中央社今天報道說，習近平1/7談武漢肺炎疫情，據稱要求勿影響過年氣氛。中共黨刊“求是”日前披露，中共總書記習近平早在1月7日，就於政治局常委會上對武漢肺炎疫情防控提出要求。現在有消息人士指出，中共中央領導人的要求是“有關措施不要影響節日氣氛”。

該報道指，港媒明報今天刊出署名鍾仕的評論文章，文中引用未具名的“京城消息人士”指出，近來因2019年冠狀病毒疾病疫情擴散而備受指責的中國疾控中心，其實早在1月初就向中央部門通報，但在高層領導人不夠重視的情況下，這些專家以在國際期刊發表論文等方式預警。



根據“求是”15日刊載的談話全文，習近平2月3日在政治局常委會會議中表示，“武漢新型冠狀病毒肺炎疫情發生後，1月7日，我主持召開中央政治局常委會會議時，就對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出了要求”。這是外界目前得知，習近平對武漢肺炎作出相關談話的最早時間。但當時新華社、央視等官媒對這場會議的報導，並沒有提到疫情防控指示。

中央社說，根據明報引述消息，1月7日的中央政治局常委會會議上，如何應對武漢肺炎並不是此次會議的重點。中央領導人要求要注意防範，但同時要求，不要因此造成恐慌而影響即將到來的農曆新年節日氣氛。

該報道稱，中共中央高層究竟何時知道武漢肺炎的真實情況、以及應對態度為何，一直是受到關注的焦點。在“求是”刊出習近平1月7日會議講話全文之前，外界透過官媒看到的是：直到1月20日，習近平當天才針對疫情表示，“必須引起高度重視，全力做好防控工作。”1月23日，武漢突然宣布封城，但當天的央視新聞連播頭條，習近平在中共中央和國務院的春節團拜會上，大談“中華民族偉大復興的中國夢”，隻字未提武漢人民與疫情狀況。團拜會上仍是一片和樂的歡慶景象。遲至2月10日，習近平才首度戴上口罩出現在公眾面前，當天他赴北京調研指導新冠肺炎疫情防控工作。



中央社指，武漢肺炎疫情於去年12月底傳出，消息人士說，當時中國疾控中心隨即介入了解，並在1月初向國家衛健委等中央部門及中央領導通報預警，應立即採取行動，包括在公共場所防控等。1月6日，中國疾控中心主任高福便要求啟動中國疾病控制預防中心二級應急響應。

報道稱該評論說，在領導人輕描談寫的指示下，湖北及武漢當局對肺炎一事並未足夠重視。

在已發生人傳人病例後，湖北“兩會”照開，武漢也舉行盛大的萬家宴等聚會。消息人士指，在中央及地方均未高度重視疫情下，高福在內的專家便採取包括在國際期刊發表論文的方式預警。

1月20日，抗疫專家鍾南山首次公開呼籲，武漢肺炎病毒存在人傳人，引發外界重視。消息人士說，這也是鍾南山與高福等專家深入交流的結果。

有消息說，中國微信稍早曾瘋傳中國疾控中心主任高福被中紀委雙規等消息。