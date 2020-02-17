網絡勁傳李瑞環昔日講話 山雨欲來?

蘋果日報今天報道指，一場肺炎疫情，宣告中共獨裁體製為禍百姓，召示習近平“中國夢”的瀕臨破滅。內地舉國封城抗疫，令人民有時間反思這場疫情的前因後果，探討疫情與社會政治制度、與中共決策層和領導人的關係。社交媒體近日勁傳中共前政治局常委、全國政協主席李瑞環早年的談話紀錄，有網民讚許這位木匠出身的前領導人“高瞻遠矚，所言極是”，籲現在台上的習總書記“好好看看”。

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據蘋果日報今天報道說，新冠肺炎，李瑞環“重出江湖”批習？消息稱，中國內地網民在微信轉發的李瑞環言論，包括80年代李在天津主政期間，直至六四事件後官居中南海，任中共政治局常委兼全國政協主席期間的談話等，這些談話不少涉及評論中共政治制度、領導人為官之道等。特別是他反對領導人搞“一言九鼎”、“統一思想”等主張，現在讀起來仍有現實意義，被認為是“批習”的最好依據之一。



例如，李瑞環提出，領導幹部“要勇於自以為非，不要自以為是”、“什麼問題都是完全統一，沒有不同聲音，並不正常”；李甚至直指“一呼百應、一言九鼎，久而久之必犯錯誤”；被認為是對現任領導人習近平大搞集權、定於一尊的最好的批判武器。



據蘋果日報稱，李瑞環還說：“一個認為自己過去的一切都好的人，一定是進步不快的人”；“一個幹部在台上時滿台鑼鼓響，一片讚揚聲；一旦下台，意見就全來了。為什麼？就是在台上的時候不讓人家提意見或人家不敢真提”。網民大讚李前主席“有遠見、說的對”，“今天讀來仍不過時”，矛頭直指現任中共總書記習近平。



蘋果日報說，李瑞環出身貧寒，是天津農村家庭後代；沒有接受過正式的系統性教育，也沒有文憑、學歷。17歲到北京打工，獲一位木工工長看中收為徒弟。中共建政十年周大興土木，1959年李瑞環參與人民大會堂建設，任工地青年突擊隊的隊長，並任建築公司黨委副書記，受到時任共青團中央書記胡啟立的欣賞。胡啟立任天津市長後，李瑞環被任命為副市長，正式進入政壇。胡啟立入主中辦後，李瑞環於1982年接班任天津市長、市委書記。



據蘋果日報報道稱，六四事件後中共高層改組，時年55歳的李瑞環升任政治局常委，是當時常委中最年輕者；李分管意識形態及統戰，頂住黨內保守派要求“反對自由化”壓力，主張意識形態要“寬鬆和諧的環境”，被視為是繼胡耀邦、趙紫陽、萬里、習仲勳後，中共又一個思想開明的領導人。2002年中共換屆，江澤民的江係為推自己人上台，以七上八下為規，逼68歲的李瑞環退休。

