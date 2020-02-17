肺炎衝擊 中國人大將審推遲議案 預料政協跟進

路透社周一引述新華社報導，十三屆全國人大常委會第四十七次委員長會議17日上午在北京人民大會堂舉行，栗戰書委員長主持。會議提請審議全國人大常委會關於要不要推遲召開第十三屆全國人大第三次會議的議案。與此同時，中央社認為，全國政協會議預料也會延後。

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路透社說，根據去年底召開的十三屆全國人大常委會第十五次會議決定，十三屆全國人大三次會議將於今年3月5日在北京召開。



去年底召開的政協第十三屆全國委員會第三十一次主席會議，審議通過了關於召開政協第十三屆全國委員會第三次會議的決定(草案)，建議全國政協十三屆三次會議則在今年3月3日在北京召開。



而周一召開的決定，十三屆全國人大常委會第十六次會議2月24日在北京舉行。會議建議第十六次會議審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議全國人大常委會關於禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定草案的議案，以及審議有關任免案等。



備受外界矚目的中國兩會是否因新冠肺炎延期？中央社報道今天指出，今年的全國人大會議原定3月5日召開，重點在於審議中國民法典草案。報道還稱，這次會議延後，將是1995年人大會議目前時程實施以來首度延後。而隨着全國人大延後舉行，全國政協會議預料也會延後。



此前，日本共同社14日也已引述消息人士稱，北京擔心兩會時數以千計的官員、代表湧入北京，可能增加肺炎的傳播，正考慮將原定的3月初的兩會時間延至3月底或更後時間，具體情況要根據疫情何時到達高峰而定。