世衛組織：中國境外新冠肺炎12國出現人傳人 共計92例

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二表示，中國境外有12個國家出現新冠肺炎人傳人感染，共計92例。不過世界衛生組織稱，沒有數據可與中國的案例進行比較。

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譚德塞在當天介紹稱，中國境外除了特別個案，如在日本橫濱港隔離的“鑽石公主號”（Diamond Princess）郵輪外，該組織沒有看到持續性的社區感染。他並向媒體指出，中國向世界衛生組織通報，截至當地時間周二早上，中國累計確診病例7萬2528例，累計死亡1850人。譚德塞稱，據中方提供的數據顯示，新增新冠肺炎確證病例呈下降趨勢，但任何（數據）體現的較為明顯的趨勢則必須得到“嚴謹地解讀”。

除去疫情仍較為嚴重的中國大陸外，日本成為了此次新冠肺炎疫情的境外重災區。截至當地時間2月18日晚上11點，日本國內累計確診新冠肺炎患者616例。周二當天，除了停泊在橫濱港的“鑽石公主號”郵輪新確診88例新冠肺炎患者之外，和歌山縣、東京都、愛知縣、神奈川縣等日本多地新確診8例新冠肺炎病例。在日方現已知的616例中，“鑽石公主號”郵輪上共確診542例，在日本國內的日本人和中國遊客等共61例，從武漢乘坐包機返回者13例。

另就疫情對經濟帶來的負面作用，蘋果公司近日警告稱，受新冠病毒疫情影響，預計當前財季收入將無法達到預期。這表明疫情對這家全球市值最高的公司之一造成的損失超過預期。該公司也成為了第一家做出此類表述的美國大公司。此外，其負面影響還在向世界各地的供應鏈延伸，因為從亞洲到歐洲的諸多裝配線都有賴於從中國迅速運送到它們工廠的零部件。

值得一提的是，由於中國相關企業在近日受到疫情影響而被迫停工停產，中國歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)周二指出，如果中國新冠病毒疫情爆發導致的製藥業供應問題未能儘早獲得解決，全球可能面臨抗生素短缺。他當天在北京出席會議時提出，疫情爆發導致中國的供應步調失調，同樣的問題在汽車產業也特別突出，在此同時庫存激增。伍德克稱，企業包裝材料即將用盡，同時面臨種種監管層面的不確定性。