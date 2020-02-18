中國與美國競奪世界知識產權組織寶座

誰來領導世界知識產權組織(WIPO)？為遏制中國日益崛起的影響力，美國付出了廣泛的努力。

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據OR--商業新媒體今天報道說，中美角力的又一個必爭之地。美國正在努力阻止中國人擔任聯合國知識產權機構的最高職位，這是特朗普政府為說服各國相信北京的堅定自信和技術實力日益增強構成威脅，所採取的最新舉動。

知情人士描繪的圍繞誰來領導世界知識產權組織(WIPO)的鬥爭，緊要性已經變得如此之高，以致於駐世界各地的美國外交官已被告知，要與將在3月初選擇領導人的表決中投票的國家同行討論這個問題。

報道稱，美國國務卿邁克爾·蓬佩奧的團隊認為，如果由中國來領導一個幫助制定知識產權國際政策的機構，那就太荒謬了。WIPO還充當著專利申請的中央提交系統，影響着眾多國家。據蓬佩奧2月13日在飛往歐洲的飛機上對記者說，“我們將確保領導該組織的任何人都要了解加強國內和跨國知識產權的重要性。”

該報道指出，為遏制中國日益崛起的影響力，美國付出了廣泛的努力，這只是其中的一步。特朗普政府在說服盟國於下一代5G電信設備中避免使用來自中國公司華為的技術，這方面僅取得了有限的成功。美國也已經開始將更多軍事力量轉向印太地區，這是五角大樓所稱與中國和俄羅斯進行“大國”競爭時代的一部分。