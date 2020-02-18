抗擊疫情之下 中國宣布對美新一波進口商品免徵附加關稅

中國周二宣布，將對涉及廣泛的新一批美國進口商品取消加征懲罰性關稅，範圍包括醫療設備、大豆及能源產品等。中國正面臨抗擊新冠病毒肺炎疫情，但官方公告中未提及疫情。

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法新社報道引據中國國務院關稅稅則委員會發布的商品清單，涵蓋了用於輸血或測量血壓的醫療設備、冷凍牛肉和豬肉、大豆、石油產品和液化天然氣、小麥、高粱等穀物及若干金屬品。清單中的美國產品可被豁免此前因對美貿易戰而被加征的懲罰性關稅。但這一豁免並不是自動取得，而是要從美國進口相關商品的中國境內企業提出申請後，方能受益於該措施。



報道指，官方自3月2日起接受企業提出的關稅豁免申請。



法新社報道注意到，中國稅委會公告指，實施該措施的目的是“更好地滿足中國消費者日益增長的需求”，但未提及新冠病毒疫情。

中國目前正面臨新冠病毒疫情肆虐。截止到周二，全國感染病例已超過72000例，死亡近1900人，為阻止病毒傳播所採取的嚴格隔離限制措施也同時極大影響到了全國的生產和運輸，導致糧食價格飆升，1月份同比增長20.6％，相當規模的農場養殖戶面臨糧食短缺。

中美自2018年開始貿易戰以來，互征懲罰性關稅涉及每年數千億美元的雙邊貿易。但兩國在上月達成部分協議，根據該協議中國同意增加購買2千億美元的美國產品，其中以農產品為止。

此外，北京還表示有意自今年1-3月開始對進口商品實施更優惠關稅措施，以強化對新冠疫情防疫的支持。

