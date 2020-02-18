新冠肺炎攪局習近平一帶一路夢計畫 超過133個國家對中國人入境下禁令

中國武漢新冠肺炎疫情延燒，中國多座城市封城，不僅造成全球第2大經濟體中國的經濟活動大多停頓，也令中國領導人習近平推動的“一帶一路”倡議重要計畫受阻。

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據中央社今天報道說，新冠肺炎攪局習近平一帶一路夢計畫。然而習近平今年首度赴緬甸進行國是訪問並簽署新的基礎建設合約時，尚無跡象顯示，中國在全球興建鐵公路和港口的一帶一路計畫，會遭遇武漢新冠肺炎這個絆腳石。

報道引述路透社消息，根據10多名企業高層和主管的說法，中國勞工現在無法前往海外參與建設計畫，各地參與一帶一路的工廠也無法取得運轉所需從中國進口的產品。中國國營中鐵國際集團在印尼的60億美元高鐵計畫便是一例。這條高鐵長約140公里，連接首都雅加達和印尼紡織業重鎮萬隆。

中鐵國際集團一位要求匿名的高階主管透露，他們已成立工作小組監督武漢肺炎疫情，並強烈要求返鄉過春節的中國員工不要返回印尼。這名主管說，他們已阻止100多名中國員工回來印尼復工，大多是技術勞工或管理人員。

此外，由於東南亞最大經濟體印尼已自本月初暫停來自中國的航班，並禁止過去14天有中國旅遊史的人士入境，導致青山控股、格林美和浙江華友鈷業等數家中企在印尼的鎳礦和鈷礦計畫被迫中斷。

該報道稱，根據中國國家移民管理局統計，至今已有超過133個國家對中國公民或曾赴中國的人士下達入境禁令。

巴基斯坦的620億美元（約新台幣1兆8600億元）“中巴經濟走廊”（CPEC）建設計畫，雖聲稱未受武漢肺炎疫情影響。但有主管表示，部分管理人員從中國返回巴基斯坦後遭到隔離。

新冠肺炎也開始阻礙企業取得重要機械和零組件供應。例如在自封一帶一路“指標計畫”的柬埔寨施亞努市（Sihanoukville）中國經濟特區，原有160多家企業和2萬多勞工在此工作，但現在中國籍高階主管辦公室卻空蕩蕩。當地中國工廠員工告訴路透社，這裡多數勞工是本地人，但供應卻仰賴中國，這帶來更大挑戰。

報道稱，事實上在若干參與一帶一路的地區，已見到新冠肺炎疫情衝擊。孟加拉已宣布延後數項基礎建設計畫，例如原訂本月初開始商轉的帕伊拉（Payra）燃煤電廠延後啟用。

據孟加拉媒體報導，超過2000名中國勞工參與興建這座電廠，其中約4成返鄉過春節，當中僅20人昨天結束14天隔離返回工作崗位。