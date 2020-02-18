新冠肺炎疫情下 中國復工迅速生產型已逾8成開工 官方說中國經濟長期向好

中國國資委今天表示，央企所屬的生產型企業開工率已逾8成。國資委指出，部分央企推出扶持產業煉措施；央企也承諾不對欠費企業停電、停機，發揮“國家隊”擔當。據統計，國資委監管央企所屬的2萬多家生產型子企業開工率已超過80%，石油石化、通訊、電網（電力）、交通運輸等行業的開工率已超過95%，有些已達100%。

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據中央社今天報道說，中國經濟央企復工帶動產業鏈，生產型已逾8成開工。據中國國資委發言人彭華岡18日說，為提振受武漢肺炎疫情影響的產業煉，中國電信提出針對代理商的20條扶助措施，協助復工。

中國國務院今天上午召開“應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情聯防聯控機制記者會”，國務院國有資產監督管理委員會副主任任洪斌在會中表示，國資委正指導中央企業有序復工，據統計，國資委監管央企所屬的2萬多家生產型子企業開工率已超過80%，石油石化、通訊、電網（電力）、交通運輸等行業的開工率已超過95%，有些已達100%。

據任洪斌也表示，央企全面強化基礎保障支援抗疫，承諾並做到“欠費不停電、不停氣、不停機”，發揮“國家隊”擔當。

國資委新聞發言人彭華崗則指出，有些企業採取了針對產業鏈的政策，例如：中國電信向通路代理商、終端商推出20條扶持措施，協助合作夥伴復工復產；國家電網全面復工一批規模超過人民幣700億元的建設項目，以帶動上下游配套產業復工。

報道引述任洪斌指出，新型冠狀病毒肺炎疫情在春節爆發，對1月經營影響相對可控，對2月影響較大。疫情抑制了社會總需求，產業鏈終端和接觸消費者的企業受較大衝擊，在航空和旅行業可見明顯的影響。但他強調，疫情的影響是階段性、暫時性的，不會影響到中國經濟長期向好的基本面。他也指出，國資委對於年初制定的生產經營目標和改革任務不會改變。