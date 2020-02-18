新冠肺炎致人民幣貶勢難止今雙破7

眼見新冠肺炎疫情持續，中國人民幣彙價在近日不斷維穩後，仍難擋貶值趨勢，今（18日）盤中在岸價、離岸價雙雙“破7”，其中離岸價破7為10日以來首次。英國外彙交易商ATFX分析指出，肺炎疫情可能導致中國經濟成長率跌破6%，並使離岸人民幣彙價呈壓。

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據東森新聞今天說，疫情不斷人民幣續貶，在離岸價雙“破7”日泄200點。2月18日上午，中國人民銀行授權外彙交易中心公布，人民幣兌美元中間架報6.9826，較前一交易日下調31個基點。上一交易日中間價報6.9795，在岸人民幣上一交易日收報6.9807、在岸價收報6.8951。

但隨疫情拐點未見、企業復工情況有待觀察等，可能影響經濟發展的背景因素下，人民幣在、離岸彙價今日震蕩走跌，截至下午2點52分，在岸價報7.0019的今日低點，跌幅超過200點；離岸價報7.0031，低點見7.0040，跌幅也近200點。

報道引述ATFX報告坦言，新冠肺炎疫情影響，造成實體零售與製造業受衝擊明顯、互聯網企業展業放緩，加重了中國第一季經濟數據的悲觀預期。經粗略估計，應在5.8%附近，跌破6%關口；同時，整體宏觀經濟的下滑，將導致一定資金往國外市場移動，導致離岸人民幣的下滑。

報道稱巴黎政治大學中國校友會經濟學博士盧之旺看法較為樂觀，他表示，2019年在中美貿易摩擦的背景下，人民幣彙價整體基本穩定，對於今年，市場總體認為新冠疫情為短期擾動因素，不會撼動中國宏觀經濟長期穩健轉好的總體態勢。因此，他判斷，儘管短期來看，抗疫情採取的管控措施對消費、外貿、投資會產生一定負面影響，但人民幣彙率表現，應仍會在動態均衡水平上繼續保持基本穩定。