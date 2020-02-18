新冠肺炎醫院 武漢院長感染今逝榆樹院長打麻將受罰

中國新冠肺炎疫情仍然嚴峻，但許多醫護人員都非常勇敢，自願深入第一線抗疫，吉林長春一間衛生院的護士近日就主動向院長請纓，想上前線服務，但沒想到一推開門，院長竟然在打麻將，還把這名勇敢的護士訓斥趕出。事件被爆料到網絡上後引起眾多關注，官方也緊急暫停院長職務，展開調查。

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據東森新聞今天報道說，護士找院長“申請上前線”，門一推開“全在打麻將”還惱怒趕人。據爆料的網友指出，事件發生在長春榆樹市的大嶺懷家衛生院，這間衛生院的員工平時就喜歡在上班時間打麻將消遣時間，最扯的是，經常都是院長範慶山帶頭的，一群人白袍都沒脫，就坐在麻將桌上開賭。

該報道說，從爆料影片中也能發現，當時一名護士推開“棋牌娛樂室”的木門，告訴正在打麻將，還沒帶口罩的院長，自己想申請上前線，“領導呀，我想和你申請個事，如果有能上前線的時候，我想去。”護士說完話後，院長卻不太理會，顧著跟其它人打麻將，只含糊吼了一句，“誰上前線啊！上前線到你這兒來了？”就繼續沈浸在牌桌，沒有回應。

事件傳出後，榆樹市官方立刻展開調查，並將範慶山停職，安排專人負責衛生院的工作。榆樹衛健局表示，榆樹市高度重視此事，衛健局迅速反應，第一時間召開黨委會，並作出決定，停止範慶山工作，配合調查，安排專人負責懷家衛生院工作，“同時也成立聯合調查組，徹查此事，依據調查結果，嚴肅處理責任人並及時向社會公布。”

據該報道稱，不過，範慶山卻回應，棋牌室是院內精神病人的娛樂室，是提供精神病人使用，以提升智力的，“我們不可能8、9點坐在那和職工打麻將，我這兒要求特別嚴格，我敢拿人格，拿我的公職擔保。”範慶山還強調，“醫院不會玩輸贏的，都是中午、下班玩一會兒，沒有正經八百玩的，我一定引起重視，問一下情況。”