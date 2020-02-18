新冠肺炎 人大常委會審議任免 誰將被清洗罷免

中國政協全國委員會第三十三次主席會議和中國全國人大常委會第四十七次委員長會議分別在當天召開會議，雖然兩會延遲召開成為主要討論事項，但同一天召開的人大常委會第四十七次委員長會議決定，將在2月24日舉行人大常委會，以提請審議“禁止非法野生動物交易”“推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議”以及“有關任免案”。新冠肺炎疫情下，有關任免與疫情問責引發關注。

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據香港01今天報道說，人大常委會將審議任免案，誰將再上風口浪尖。



消息說，在外界持續猜測之後，2月17日，官方終於確認了2020年中國兩會將要延遲的消息。當日中國政協全國委員會第三十三次主席會議和中國全國人大常委會第四十七次委員長會議分別在當天召開會議，兩會延遲召開成為主要討論事項。官方消息顯示，政協第三十三次主席會議“研究了關於推遲召開政協第十三屆全國委員會第三次會議和常務委員會第十次會議的有關事項等。”同一天召開的人大常委會第四十七次委員長會議決定，將在2月24日舉行人大常委會，以提請審議“禁止非法野生動物交易”“推遲召開第十三屆全國人民代表大會第三次會議”以及“有關任免案”。

該報道說，可見，這兩場會議的召開，不僅確認了外界此前關於2020年中國全國兩會要延遲召開的猜測，也表示因為冠狀病毒肺炎疫情而呼聲高漲的禁止交易和食用野生動物的法律也將在中國很快出台。最值得關注的則是“有關任免案”。

因為中國各級機構中的黨委一把手，以省委書記為例，是由中共中央政治局及其常委會醞釀，並通過中共中央直接發文任免。此前的2月13日，中組部官員宣布湖北和武漢兩級黨委一把手的人事更迭——上海市長應勇接替蔣超良，調任湖北省委書記；山東濟南市委書記王忠林接替馬國強，擔任武漢市委書記。這樣的人事調遣不需要通過人大審議人事任免提案。

雖然如此，外界多認為這並非這場疫情引發的官員更替的終結。畢竟在這場尚未結束的疫情防控過程中，有着太多的失責和失控。那麼，將在2月24日舉行的人大常委會審議的“有關任免案”將會涉及誰？要分析這個問題，需要了解在中國政壇的人事任免程序中，哪些人事任免需要人大審議。

該報道說，中國人民代表大會制度規定，全國人民代表大會以及其常務委員會有權產生或罷免：（1）國家主席、副主席；（2）國務院總理、副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、審計長、秘書長；（3）中央軍委主席和委員；（4）最高人民法院院長；（5）最高人民檢察院檢察長。

其中，國家正、副主席，中央軍委主席，國家監察委員會主任，最高人民法院院長，最高人民檢察院檢察長，是由中共中央建議、全國人大主席團審議並過半數通過取得正式提名、最後由全國人大會議選舉產生。國務院總理人選由國家主席提名；國務院副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、審計長、秘書長的人選由總理提名，全國人民代表大會或其常務委員會審議通過；中央軍委副主席以及其他組成人員的人選由中央軍委主席提名，全國人民代表大會或其常務委員會審議通過；



香港01報道說，此次肺炎疫情中，被輿論詬病最多的除了湖北的黨政官員，還有中國國家衛生防疫系統——衛健委。不過根據規定，各省省長可由中央提名、相應的省人大通過，省級衛健委亦是如此。那麼此番需要全國人大常委會審議的任免案，最大可能是國務院總理提名的部委人事任免。到此，中國國家衛健委似乎已經呼之欲出。衛健委馬曉偉仕途走向值得關注。當然，官方揭曉答案之前，一切的答案均為猜測。比如，應勇調任湖北省委書記之後，遵循舊例兼任省人大常委會主任，但是政務系統且就是人大系統內的任命，是需要上級人大審議，所以，2月24日的人大常委會也可能只關乎此項人事任免。不管結果如何，人事變動並未停止。