新冠肺炎 武漢北京民眾歡呼又堵車 好過封城死寂

冠狀病毒疫情持續至今，中國大陸多個城市受疫情影響，採取不同程度的封閉管理措施，往日繁忙的街道如今變得冷清，道路上的車輛也寥寥無幾。但從17日開始，北京、成都等城市重新開始出現堵車的情況，網友在朋友圈、微博等社交網絡平台發圖奔走相告，慶祝城市開始逐漸恢復生氣。

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據聯合早報今天報道說，網友慶祝北京、成都開始堵車。有評論指給疫情底色下的市民傳遞信心。

該報道引據四川新聞網消息，成都交警官方微博17日早上8時48分發布了一條“雙橋子立交至科華立交內側車輛排行較長，行駛速度緩慢，交管部門已採取臨時交通管理措施。”的微博。

這是自1月31日成都交警取消限行後首次發出“堵車提示”。這兩天，正常情況下刷爆成都人朋友圈、微博的應該是15日的“頭皮雪”、16日的大太陽，但這次卻是“天府大道堵車、人南立交堵車、火車南站沒座位”佔領了成都人的朋友圈。以往成都堵車，市民表達是牢騷是抱怨，而這一次不少成都市民欣喜喊話早高峰終於要回來了。

該報道引據紅星新聞17日評論指出，此次城市開始堵車，傳遞出城市的正常運轉，正在給疫情底色下的市民傳遞更多的信心和力量。同時評論也強調，從另一層意義上講，車流量變大，意味着復工復產的企業在逐步增加。而復工復產，並不意味着防疫防控的放鬆。戴口罩、勤洗手、做好個人防護，依舊是生活的必須；全面消毒、量體溫、做好企業防疫，務必要落地落實。