新冠肺炎0號病人撲朔迷離又有新人 指不是武漢病毒所

新冠肺炎疫情持續，中國官方通報首宗病例的發病時間是去年12月8日。但外媒報道，國際醫學權威期刊《柳葉刀》上月發表論文指出，首名確診者另有其人，其發病時間是12月1日，是一名70多歲患病在家的腦梗塞患者，無去過華南海鮮市場。該報告令人質疑病毒的源頭。

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據東網今天報道說，新冠肺炎：多位醫生聯名發表論文指首名確診者另有其人。

消息說該名患者被送到金銀潭醫院就醫。



該報道說，新冠肺炎疫情持續，官方通報首宗病例的發病時間是去年12月8日。惟外媒報道，國際醫學權威期刊《刺針》上月發表論文指出，首名確診者另有其人，其發病時間是12月1日，是一名70多歲患病在家的腦梗塞患者，無去過華南海鮮市場。該報告令人質疑病毒的源頭。



據報道稱，“零號病人”對了解病毒的傳播路徑十分關鍵，而上述論文由武漢金銀潭醫院副院長黃朝林等30名醫生所擴寫，稱這個發病時間是通過流行病學調查綜合家屬回憶得出的結論。



論文作者之一、金銀潭醫院重症監護房（ICU）主任吳文娟周一（17日）接受外媒採訪時表示，該名患者送院前長期患病在家，無去過華南海鮮市場，發病後被送院，病情惡化後於12月29日轉入金銀潭醫院，“他住在離海鮮市場4、5個巴士站的地方，基本上不出門”。



據論文披露，該老人的家人在其發病後，均未出現發燒或呼吸系統癥狀，其與後來的病人間也沒有發現流行病學聯繫。而在他發病10天後，才另有3人出現相關癥狀，其中2人也沒有華南海鮮市場暴露史。