李克強國務院全國禁食野味 被指或難撼民眾吃欲

隨着中國新型冠狀病毒疫情爆發，病毒源頭從一開始直指中華菊頭蝠，繼而到蛇、穿山甲，更流傳病毒為武漢P4實驗室或武漢疾控中心中泄漏，眾說紛紜皆沒有答案。中國當局近日下令全面禁止野味買賣，然而這些措施又能否改變中國人多年的“劣恨性”？引疑問。

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據上報今天報道說，中國國務院全面禁售野味，仍難“撼動”民眾食用習慣。消息引路透社說，中國人喜好野味的習慣恐怕是肺炎也難以阻止。中國人“民以食為天”，除了創作出不同烹煮的方式，選材亦非常多元化。中國有句話說：“背脊向天皆可吃”，若走進非中國大城市的海鮮餐廳，很容易便看見快成佳餚而正瑟縮在籠中的“野味”。

從1月底開始，中國政府大舉派人前往各地，查封買賣野味商店，拘捕700人並檢獲逾4萬隻動物，包括松鼠、黃鼬、野豬等野生動物。中國國務院聯防聯控機制8日新聞發布會上更宣布全面禁止野味交易，並對有關持有者進行停業整頓，涉及野味戶逾3700間，並隔離1萬6000多個飼養場，又在網絡上刪除買賣資訊，當中達7.7萬條訊息。範圍之廣可見不少中國人日常離不開吃“野味”。

該報道說，隨着時代進步，中國人對野味的關注度提高，那些多年來苦苦呼籲不要吃野味的學者終得到回應，大多年輕一代對野味嗤之以鼻，不少人更贊成永久禁售禁食野味。“有一個陋習是我們什麼都吃，我們必須禁食野味，並將吃野味的人送入牢房中”。

盡當局下重典，但山高皇帝遠，百姓能不能管卻又另一回事，有合法出售驢，狗，鹿，鱷魚肉牌照的商人龔健（Gong Jian、音譯）向《路透》（The Reuters）透露，當市場重開後，很快便會重做生意。龔在內蒙古經營野味肉味實體店，並透過網絡平台發售全國，“人們很愛買野味，自用送禮也有，因為若送給人會很有面子”。目前他的野味肉被當局凍結禁賣，放在大型冰櫃中保存中，但他卻把殖養的鵪鶉已全部宰殺，“現時超商不收購鵪鶉蛋，放在冰櫃也會變壞”。

有供應必定源於有需求，不少中國人仍然相信吃野味是對健康無虞，甚至就在疫情爆發的關鍵時刻，仍有人被揭發偷吃野味。只有一日有他們的存在，如官方所聲稱武漢肺炎初始爆發點，半公開銷賣野味的華南海鮮批發市場，這種模式只會一直存在下去，歷史只會不斷重蹈覆轍。

上報說，中國當局藉疫情爆發大力寬斧查封野味店。然而借古鑒今，回到2003年SARS疫情時，當時由於盛傳果子貍播毒，最後當局大舉撲殺及查封野味買賣，爾後又透過中國林業和草原局加強對野生動物監管，最後授權合法飼養及銷售54種野生動物，包括象，烏龜和鱷魚，並批准對瀕危物種的繁殖，包括熊，老虎和穿山甲以作保育之用。

不過，當局雖然名義上進行監管有法可依，然而卻對肉食黑市，或披着保育之名卻實際作銷售醫用食用的，繼續采“睜一隻眼閉一隻眼”行事。17年過去，歷史迴轉又對中國狠狠上了一課。中國生物多樣性保護與綠色發展基金會負責人周晉峰直言，不法之徒只是以保育作幌子進行非法買賣，“中國並沒有真正穿山甲養殖場，那些人只是申請許可證後為非作歹”。

該報道說，根據2016年政府記錄，單是得到當局批準的野生動物養殖業便年收高達約200億美元。而據聯合國統計，國際非法野生動物買賣，每年高達約230億美元收入。英國非謀利組織環境調查局（EIA）更直指中國是最大的野味市場，據EIA最新報告指出，由於武漢肺炎爆發，由於在中藥角度犀牛角能治療發燒，在中國和老撾的犀牛買賣不減反增。據中國科學院動物研究所前研究員王汪松坦言，“在許多中國人眼中，動物只是為人類而活，而不是與人類共享地球”。