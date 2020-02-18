特朗普怒摔電話 或指誰用華為就斷情報分享

美國駐德國大使格瑞尼爾16日表示，美國總統特朗普已表明要與那些和中國科技大廠華為往來的國家斷絕情報分享。格瑞尼爾在推特上寫道，特朗普16日在總統專機空軍一號上打電話給他，要他提醒盟國，“任何國家若選擇使用不值得信賴的5G業者，將大大危及我們在最高層級分享情報和資訊的能力”。此前特朗普上月曾在電話中對英國首相約翰遜決定延用華為“勃然大怒”並掛斷電話。

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據世界日報報道，誰敢用華為！特朗普指：斷情報分享。

美國的主要歐洲盟國，特別是英國和法國，已表示不會在5G網絡建置作業中禁用華為設備，不過會採取限制措施。據說特朗普對英國相當不滿。



英國上月28日宣布，允許華為有限度參與英國5G網絡建設。英國金融時報透露，特朗普上月曾在電話中對英國首相約翰遜“勃然大怒”並掛斷電話。“商業內幕”新聞網站指，後來約翰遜取消了原定3月的華府行，而且在夏天來臨前都沒有訪美計畫。

據該報道說，德國政府正在考慮是否讓華為參與建設5G網絡。南華早報報道說，德國總理默克爾打算讓德國電信公司自行選擇5G供應商，不過一些內閣閣員反對。默克爾在5G政策方面相當謹慎，憂公開反對華為會激怒北京當局，導致中國報復西門子、大眾等在中國有巨大商業利益的德國企業。

美國持續施壓盟國，呼籲各國在5G行動數據網絡建置過程中禁用華為設備，說全球最大科技公司之一的華為會對國安構成風險。美國國務卿彭佩奧15日在德國慕尼黑安全會議上表示，華為是“中國情報機構的特洛伊木馬”。

華為強烈駁斥美方指控，北京當局也曾抨擊美國“經濟霸凌”。



據該報道說，美國當局14日以共謀詐欺和密謀竊取商業機密等16項新罪名起訴華為，指控華為涉嫌竊取美國企業商業機密“數十年”。此前華為被控竊取美國電信商T-Mobile的商業機密。特朗普政府一直想孤立華為，也努力透過“五眼”資訊分享聯盟，希望英國、加拿大、澳洲和新西蘭不要和華為合作。但英國選擇和華為“有條件”合作，讓美國大失所望。

據美國副總統潘斯說，英國如果不改變主意，英美自由貿易協定談判會有困難，“我們是很想強化兩國經濟關係，但我們要對約翰遜首相表明，在發展5G的同時，我們的企業要滿足美國和英國以及友邦的需求，不能犧牲個人隱私和國家安全，而那是採用華為產品必然的結果，因為中國共產黨控制着華為”。