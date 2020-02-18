美國被指考慮修改規定以切斷華為全球芯片供應鏈 台積電被點名

路透社周二援引兩位消息人士的話報道稱，美國特朗普政府正在考慮修改監管規定，從而能夠阻止中國通訊巨頭華為 的芯片供應鏈，其中包括台灣台積電等華為的芯片供應企業。

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一位消息人士表示，在本周和下周美國的高級別會議上，對與華為的商業往來作出新的限制是選項之一。該消息人士稱，相關的芯片規定已在起草，但能否獲批還遠未確定。據悉，這一舉措如若得到批准將對華為及台積電構成打擊。台積電是華為旗下海思半導體的主要芯片供應商。同樣就這一措施，另一位消息人士稱，“他們試圖確保不向華為提供他們可能控制的任何芯片。”報道指出，華為處於中美之間爭奪全球技術主導權的核心。美國正試圖說服其他盟友，特別是歐盟成員國將華為的設備從下一代5G網絡的建設中排除，因擔心可能被中國用於從事間諜活動。華為方面則一再否認相關指控。報道稱，為了限制對華為的芯片供應，美國當局或將修改《外國直接產品規則》，規定一些基於美國技術或軟件的外國制產品需受美國監管。

路透社11月曾報導該規定可能被修改。而根據擬議草案，美國政府將強制要求美國芯片製造設備的外國廠商，需先取得美方許可才能供貨華為--此舉大舉擴大了出口管制權限，這則有可能激怒美國全球盟友。據悉，就相關報道美國商務部對此提案不予置評。但商務部的一位發言人稱，美國近來對華為的指控，包括串謀盜取商業機密，“重申在考慮許可申請時有必要持謹慎態度。美國仍對華為有很大疑慮。”此外，華為未回復路透社的置評請求。而台積電的一名發言人表示，公司不答覆“假設性”問題，不評論個別客戶。

去年5月，美國以威脅國家安全的理由把華為列入“實體控制名單”，其迫使美國公司和外國公司在向華為出售芯片之前必須得到商務部的特別許可。但是，美國政府中的強硬派對供應鏈中很大一部分並不在美國控制之中而感到不安。中國的光大證券公司去年發布的一份報告說，在芯片製造行業，大部分公司都使用美國公司生產的設備。報告稱：“中國沒有隻使用國產設備的生產線。離開美國設備，中國很難生產任何芯片組產品。”

值得一提的是，有關其他國家是否應信任華為5G設備，將其納入本國網絡升級計畫的討論，也成為了美中兩國政府間在國際外交場合交鋒的焦點。在剛剛過去的慕尼黑安全會議上，美國國務卿蓬佩奧在講話中直稱，“華為和其他中國政府支持的公司是中國情報機構的特洛伊木馬。”同樣與會的美國眾議院議長佩洛西則在會議中就有關民主制度是否面臨危機的討論會上提出，“中國正在尋求通過電信巨頭華為出口它的數字專制主義，威脅對那些不採用其技術的人進行經濟上的報復。美國已經將華為視為國家安全的威脅，並將其列入了實體清單，限制它和美國公司的業務往來。”

而同樣出席了此次會議的，中國全國人大外事委員會副主任委員傅瑩則在2月15日的一場午餐會演講中表示，美國人聲稱華為代表了專制體制對民主體制的威脅。中國無意改變美國的政治體制，他們沒法複製我們，就像我們沒法複製他們一樣。她 為，美國人對華為的這種偏執妄想可能是因為他們自己缺乏競爭力。技術是工具，關鍵在於怎麼使用它，技術本身不可能是威脅。