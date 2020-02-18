習近平與英法首腦通話：今年仍能實現經濟社會發展目標

中國國家主席習近平在當地時間周二下午，分別與英國首相約翰遜和法國總統馬克龍通電話。他在與這兩位聯合國五大常任理事國成員國首腦的通過中表示，中方有信心、有能力且仍能實現今年經濟社會發展目標任務。

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習近平在與約翰遜的通話中稱，感謝伊麗莎白二世女王和約翰遜對中方抗擊新冠肺炎疫情的慰問。他指出，英方為我們抗擊疫情提供了物資支持，這體現了中英兩國和兩國人民的友好情誼。針對目前得到各方關注的新冠肺炎疫情問題，習近平說，疫情發生以來，中方始終堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，充分發揮制度優勢，舉全國之力，採取最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措。經過艱苦努力，疫情防控形勢出現積極變化，防控措施正在取得明顯成效。當前，疫情防控工作到了關鍵階段。習近平稱，我們將在堅決做好疫情防控工作的同時，努力減少疫情帶來的影響。中國經濟韌性強勁，內需空間廣闊，產業基礎雄厚，我們有信心、有能力實現今年經濟社會發展目標，特別是抓好決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅的重點任務。

同樣就這一話題，習近平在與馬克龍的通話中表示，中國有強大的動員能力和綜合實力，有應對公共衛生事件的經驗，一定能打贏這場疫情防控阻擊戰。目前，各項防控措施正在取得積極成效。他提出，我們在做好防控工作的前提下，支持和推動各類企事業單位復工復產，保障社會供給充足。他補充說，疫情對中國經濟的影響是暫時的，相信經過努力，今年我們仍能實現既定的經濟社會發展目標任務。值得一提的是，在此次新冠肺炎疫情被世人所獲知前，習近平曾在去年12月31日的新年賀詞中談道，“2020年是具有里程碑意義的一年。我們將全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標”。據悉，中國官方提出的全面建成小康社會的指標包括多項內容，其中包含“打贏脫貧攻堅戰”，及到2020年，全國城鄉居民收入要比2010年翻一番等內容。

此外，習近平在與約翰遜的通話中還表達了，雙方要堅持從戰略角度和政治高度來把握兩國關係發展大方向，堅持互利共贏合作導向，在相互尊重基礎上照顧彼此核心利益和重大關切；雙方要加強高層互動，對接中英經濟互補性，開展更多實質合作等內容。他並向馬克龍提及，中方主要依靠中國人民的力量抗擊疫情，同時也對國際社會提供的幫助表示感謝。習近平稱，中國始終本着公開透明態度，同包括法國在內的各國開展合作，共同應對疫情。中方願同法方加強衛生領域務實合作，共同維護好地區和全球公共衛生安全。

對此，馬克龍在回應中介紹稱，法方已經向中方提供了一批醫療物資援助，願繼續提供幫助。法國尊重世衛組織就應對疫情提出的專業意見，對疫情作出的反應總體客觀，目前法國駐武漢總領館仍在運行。法方願同中方一起抗擊疫情，並以此為契機加強衛生合作。