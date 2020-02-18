針對禁售傳言 特朗普表態：希望中國繼續購買美產飛機部件

近日，有關美國政府正在考慮是否阻止通用電氣公司繼續為中國一款新型客機供應發動機的消息屢經報道。在美中戰略和經貿關係微妙的當下，美國總統特朗普周二發推文強調，美國對與包括中國在內的他國之間的商業往來持開放態度。

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消息指，美國正在討論禁止出售LEAP-1C渦扇發動機給中國，這種發動機是中國商飛公司研製的C919客機的發動機。相關報道認為，此舉目的非常明確就是兩國貿易和技術方面較量的最新體現。報道稱，美國可能還會有對供應給中國商用飛機所需的其他零部件的限制，以打擊剛剛起步的中國民用客機工業。分析人士指出，如果美國對C919客機斷供發動機，對於C919客機前途將產生非常不利的影響。現在國際上單通道客機發動機基本上被CFM和普惠壟斷，如果中方買不到CMF公司研製的新一代大涵道比渦扇發動機LEAP-1C，自然也買不到普惠公司的發動機，後者就是一個美國公司。有報道指，中國國產的航空發動機目前僅完成試製。而多年以來，美國支持美國企業與中國大力推動的本國民航產業展開業務往來。

對於業界的擔心，特朗普連發推文表示，美國對商業往來持開放態度。特朗普稱，“美國國家安全不可以被當作給那些與美國進行貿易的國家製造麻煩的借口。”他提出，“美國不可以也不會變成一個讓那些計畫購買美國商品的國家難以打交道的國家，包括永遠以美國國家安全為借口在內，因此我們的公司為保持競爭力而離開美國。”他還補充說：“例如，我希望中國夠買我們的噴氣發動機，我們有世界上最好的噴氣發動機。”特朗普又說，看到一些貿易規定正在傳閱階段，包括一些正被國會審議，但他形容有關規定是“荒謬的”。特朗普指出，希望其他地方更容易與美國做生意，而非更加困難。他稱，已指示管治團隊的每一個人按這個方針辦事，無任何借口拒絕。

分析人士指出，顯然在處理涉及所謂國家安全的問題與衡量與中國貿易往來，特別是實現其口中“美國至上”以回收全球外散的產業鏈和增加美國國內就業及經濟增長的問題上，特朗普是十分小心翼翼的。例如，他在領導華盛頓於國際場合和盟友之間力阻涉及下一代技術變革華為5G外擴的同時，也不忘發出此般要國家安全和貿易往來兩手抓的聲音。然而，美國國會中的主流聲音是否買賬及府院之間在未來就這兩大需求的兩黨合作仍需繼續 關注。