鍾南山透露首例新冠肺炎屍檢“肺部塞滿黏液”！ 與非典病毒不一樣

武漢金銀潭醫院16日在武漢同濟醫學院法醫學系教授劉良帶領下，順利完成兩例捐贈病逝人體的病理切片，報告最快10天出爐，可望找出病毒致死原因。針對解剖新冠肺炎患者大體的情況，中國工程院院士鍾南山透露，新冠肺炎患者肺的表現和SARS有點不一樣，“沒有嚴重纖維化，還有大量的粘液。”

廣告 繼續瀏覽後續

據東森新聞今天報道說，新冠肺炎病患“肺部塞滿黏液”！鍾南山透露屍檢細節：和SARS不同。

新冠肺炎爆發至今，中國相關醫療單位苦等政府公文和家屬同意捐贈遺體，無法做病理切片。據《央視》消息，中國終於在2月16日凌晨3時許完成第一例新冠肺炎逝世患者的遺體解剖，並成功拿到新冠肺炎病理。同一日晚間6時45分，中國第二例新冠肺炎逝世患者的遺體解剖工作也在金銀潭醫院順利完成，這兩具解剖病理目前已被送檢。

該報道說，針對解剖新冠肺炎患者遺體的情況，鍾南山18日回應，遺體解剖很重要，“17年前SARS的時候，就通過遺體解剖說明了解肺本身病變情況以及肺以外全身臟器被破壞的情況。”據鍾南山透露，新冠肺炎患者肺的表現和SARS有點不一樣，“並不像我們想像的嚴重纖維化，現在還沒有結果，看起來有一部分肺泡還存在，但是炎症很厲害，有大量非常黏的黏液，這將導致病人的通氣不通順。”他表示，“進一步解剖會說明我們認識這個病的特點，同時要特別注意讓患者氣道通暢，相關研究還正在進行中。”

該報道說，中國科技部生物中心副主任孫燕榮17日表示，抗瘧疾藥“磷酸氯喹”具有抗新冠病毒的藥效。對此，鍾南山認為，磷酸氯喹對冠狀病毒有效，真正用在人體的話是在這次疫情中，“根據廣東和北京的研究，相當一部分患者在15天之內能使病毒轉陰性，現在不可能做嚴格的臨床試驗，但和其他藥物對比，發熱癥狀和病毒消失時間大概早一天，另外，磷酸氯喹的副作用不算很大，比如患者有消化道癥狀如腹瀉、耳鳴等；總的來說，特效藥夠不上，但會不會有些幫助？從現有苗頭來看，應該是有幫助。”