防範新冠肺炎威脅 俄羅斯宣布20日起禁中國公民入境

自莫斯科方面消息，俄羅斯政府防範新冠肺炎主管部門在周二宣布，俄方將從2月20日起禁止中國公民入境，不過這項措施是暫時性的。

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自新冠肺炎疫情於去年12月出現，並在今年1、2月份肆虐擴散以來，不僅中國國內在從此次疫情的重災區武漢和湖北開始相繼採取嚴格的旅遊和交通管制措施，隨着疫情的發展不少國家已經採取了入境管制措施。根據中國國家移民管理局發布的統計數據，截至2月16日，全球133個國家和地區加強了相應措施。其中，絕大多數採取以測量體溫、加強問詢等方式。美國、澳大利亞、新西蘭、朝鮮以及菲律賓等少數國家則實行了針對中國公民在內的入境禁令。不過，包括加拿大、巴基斯坦以及泰國等國明確表示，不會對中國公民或去過中國的外國公民採取限制入境的措施。

據悉，此次選擇步美國和朝鮮等國後塵的俄羅斯當局在聲明中稱，暫時禁止中國公民因工作、私人旅行、教育或觀光目入境。俄方政府主管衛生事務副總理戈利科娃（Tatiana Golikova）指出，“2月20日起禁止所有中國公民因工作旅行、私人旅行、教育或觀光目的，從俄羅斯邊界入境。”與此同時，俄方稱，這一禁令將不影響（在俄羅斯）過境的乘客。針對各國相繼以防疫為名採取的入境管理措施，世衛組織總幹事譚德塞曾在2月3日發言提出，（針對疫情），沒有理由就國際旅行和貿易採取不必要的干預措施。他並稱，世衛組織隨時準備向任何正在考慮採取 些措施的國家提供建議。