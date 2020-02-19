中國吊銷華爾街日報3記者簽證 限5天離境

中國當局2月19日宣布吊銷《華爾街日報》三名駐北京記者的新聞記者證，同時吊銷他們的中國簽證，限其5天離境。華爾街日報說，這是後毛澤東時代中國政府首次同時驅逐一家國際新聞機構的多名記者。

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《華爾街日報》中國分社社長鄭子揚(Jonathan Cheng)表示，同為美國公民的分社副社長李肇華(Josh Chin)和記者鄧超，以及澳洲籍記者溫友正(Philip Wen)，被限令在五天內離開中國。



這三名記者因在武漢疫情中，發表一片評論中國政府應對疫情不力的文章，被北京指“種族主義”，受到報復。這三名記者的文章題目說中國是“真正的亞洲病夫”，觸怒了北京當局和公眾。



據法新社報道，中國外交部發言人耿爽今天在網上記者會解釋該事件時，批這個題目有種族主義色彩，追求聳人聽聞。耿爽還指責《華爾街日報》拒絕遵照北京的要求道歉。



擁有《華爾街日報》的道瓊斯集團首席執行官威廉-劉易斯（William Lewis）傳給法新社的一份聲明說：“我們用這個文章題目，並沒有要冒犯的意思。但無論如何，這個題目顯然使中國人感到氣惱和擔心。對此我們感到遺憾。”他並表示，負責看台的輿論機構與編輯人員是完全分開的。



法新社說“亞洲病夫”一詞源自19世紀一些西方人形容當時中國人的術語。被認為在中國使用是很冒犯的。



美國著名大學巴德學院的教授沃爾特-拉塞爾-米德（Walter Russell Mead）撰寫的這個專欄，震驚於冠狀病毒對中國經濟乃至世界構成的風險。他還批評指出新冠病毒去年12月在武漢出現後，中國當局最初的反應太緩慢。



中國外交部發言人耿爽還譴責華爾街日報的這篇文章詆毀中國政府和人民抗擊新冠病毒疫情的努力。



同時，中國當局抗議華盛頓對中國在美媒體的新規定。表示不能接受。華盛頓這個新規定將北京在美國辦的媒體都視作中共的宣傳機構，因此納入外交使團行列。



《華爾街日報》編輯部負責人威廉-劉易斯（William Lewis）表示，謹請（中國）外交部將簽證還給三位記者：李肇華(Josh Chin)，鄧超和溫友正。



他表示，現在比以往任何時候都需要來自中國的高質量和可信的新聞。而中國當局今天宣布針對我們編輯部記者的決定 ，阻礙了這個任務的實施。

