中國官方新冠確診累計死亡過2000 感染超74000

中國官方周三宣布的最新統計顯示，新冠肺炎的死亡人數累計2004人。累計感染確診病例超74000人。雖然官方報告稱，新增病例降至1月29日以來的最低，但據中國媒體透露，武漢儲備10萬個床位待命，包括1.4萬重症病床，顯示疫情並不樂觀。

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據中國國家衛健委2月19日發布的最新統計，截止2月18日子夜24點，中國內地全境新冠病毒累計死亡病例2004例，累計確診病例74185例，現有疑似病例5248例。



這個官方統計說，昨天18日一天，新增確診病例1千7百49例，新增死亡136人（湖北佔132人），新增疑似病例1千1百85例。新增重症病例236例，當日新增治癒病例18百24例，解除觀察的2萬5千014人。



北京的官方報告表示，新增病例降至1月29日以來的最低，湖北以外地區新增病例持續下降，已連降15日。



北京官方疫情報告給外界造成“新增感染和死亡病例正在減少”的印象，其實“新增病例下降”是仍在增加但增加幅度有所下降。



著名湖北作家方方的疫區日記昨天顯示，目前網上喊救命的聲音基本平息，討論吃飯的聲音增加。她認為，這是外省醫療支援和建立方艙醫院隔離更多患者，控制擴大傳染，起到了作用。



而武漢疫情前半期，由於當局沒有足夠準備，在醫療資源嚴重不足的情況下，出台“居家隔離”政策，導致眾多感染者尋醫求告無門，慘死街頭，或回家感染家人，全家滅門的慘劇（比如湖北導演常凱一家）。



另據中國媒體今日頭條報道，武漢在2月20日之前，準備就緒10萬病床待命，預示着最近的未來，疫情並不太樂觀。