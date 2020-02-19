中大醫學院調查發現只有一成六港人相信政府疫情資訊

林鄭月娥政府不但處理反送中示威活動盡失市民信心，導致她個人和政府的民望直線下跌，在處理從去年底至今的武漢新病毒疫情，也是蹩腳得一塌糊塗。根據香港中文大學醫學院18日發表的調查報告，港人只有一成六相信政府所發放的疫情訊息。

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由中文大學醫學院許樹昌教授、黃仰山教授和郭建安教授組成的團隊，自爆發武漢新病毒後對港人的“風險觀感”、“資訊接收”以及“防禦措施”三方面進行調查。其中在“資訊接收”這個環節方面，有99.5%的港人都知道和警惕疫情的發展，並積極發掘更多的訊息，例如有超過80%的人主動找尋最新的感染個案數字和醫療的方法。而港人最信任的資訊，是來自他們的醫生（85%），其次就是電台的廣播（56%），但只有一成六的人相信政府發放的資訊。



在“風險觀感”方面，有88%接受調查的人士認為他們很可能會受到感染，有98%的人相信這種新冠狀病毒非常危險，又有98%擔心香港會出現社區爆發。



團隊以“綜合醫院焦慮抑鬱量表（7或以下為正常、8至10為不正常邊緣、11至21為不正常）”測試接受調查人士，結果發現港人得分8.82，屬於不正常邊緣。



在“防禦措施”方面，大概有90%的人已經加強日常生活的衛生習慣，包括戴口罩、洗手以及注重咳嗽和打噴嚏的禮儀，同時又避免前往中國大陸。



至於社交活動的防禦措施，例如減少參加群眾團體活動、盡量待在家中以及避免搭乘公共交通工具，儘管大家都知道這樣減少感染的風險，但卻只有36%至86%的人完全可以做到。



許樹昌教授表示，私家醫生和公立醫院可以使用驗血方法，及早診斷上呼吸道感染的病人是否感染到武漢新病毒。



黃仰山教授則強調，疫情不斷發展之際，及時對社區進行心理評估，可以有助於當局一旦需要介入或研擬進一步分隔的策略。



郭建安教授建議，假如香港出現更多確診感染個案，政府應該考慮加強社區分隔措施，包括關閉商場和公共服務。

