台灣將鑽石公主號郵輪列為疫區撤離作業尊重日方安排

台灣宣布，將鑽石公主號郵輪列為「新冠肺炎感染區」，即日起困在船上的台灣乘客想回台，都須依指揮中心安排，統一搭乘包機。鑽石公主號原有台灣籍人士共24人，除5人確診已被送往醫院救治，其餘19人，台灣已安排華航包機，最快將於21日搭載返台。

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鑽石公主號郵輪到今天(19日)已經有542個新冠肺炎的確診病例，各國紛紛展開撤僑工作，台灣疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，船上五百多人確診，屬於高風險地區，所有接回來的台灣人必須再隔離十四天。



據透露，這架華航包機如果獲准在21日從羽田機場起飛，回到台灣後，會先將19名郵輪旅客送往醫院作兩次篩檢，兩次都呈陰性反應，才會轉到武漢包機回來的檢疫所隔離。



日本方面，從上午10時30分開始，郵輪上第一批500名乘客陸續下船，第一批以沒有確診的老人為主。



台灣駐日代表謝長廷和副代表蔡明耀、橫濱辦事處處長張淑玲等人今天上午抵達橫濱碼頭，迎接今天可以下船的5位台灣人。



台灣防疫指揮中心指揮官陳時中表示，日本防疫工程浩大，基於互相尊重，因此包機返台的時間等最後細節，還在跟日方磋商中，將尊重地主國的安排。



另外，困在湖北省的台胞九百多人，迄今仍等不到第二架包機，台灣要求派遣華航包機、由台灣檢疫人員進行登機檢疫，按照弱勢優先的名單等。大陸則認為都是弱勢優先的名單，只因為台灣刻意阻撓，否則東航包機早已將所有湖北台胞送返台灣。



國台辦日前甚至公開質疑台灣所稱第一架包機有一名確診病患的真實性，公開聲稱，他們已和這位所謂「確診者」聯繫，當時他告訴陸方，沒有人告訴他被確診，他也沒有住在負壓病房，而是和第一架包機的所有台胞在檢疫所一起被隔離。台灣迄今尚未公開回應國台辦這項質疑，目前湖北和武漢台胞返台作業已呈現僵局。

