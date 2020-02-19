國際貨幣基金組織：嚴重的疫情將導致中國經濟增長放緩加劇

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃周三表示，一場持續時間更長、更為嚴重的疫情將導致中國經濟增長放緩加劇、持續時間更長。其全球影響將通過更大規模的供應鏈中斷和更持久的投資者信心下降而得到放大，尤其是如果疫情蔓延到中國以外的地區。受疫情影響，中國將不會派員參加G20財長及央行總裁會議。

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格奧爾基耶娃周三在該組織網站發表一篇博客文章稱，如果2019冠狀病毒疫情造成的破壞很快結束，國際貨幣基金組織預計中國經濟將很快反彈。其結果將是，2020年第一季度中國國內生產總值增速大幅下降，但全年降幅很小。對其他國家的溢出效應相對較小且持續時間較短，主要反映在暫時的供應鏈中斷、旅遊業和旅行受到限制。



她表示，新型冠狀病毒疫情是人們所面臨的最緊迫的不確定性—— 一場人們在1月份沒有預料到的全球衛生危機。這清楚地提醒我們，脆弱的復蘇可能會受到意外事件的威脅。 她指出，即使在最好的情況下，預計世界上許多地方的增長率將非常有限。從中期來看，增長預計將保持在歷史平均水平以下。

格奧爾基耶娃表示，去年貨幣寬鬆政策為全球經濟增長增加了約0.5個百分點。作為全球金融危機以來最同步的貨幣行動的一部分，49家央行降息高達71次，但是全球經濟還遠沒有建立起堅實的基礎。雖然一些不確定性已經消退，但新的不確定性已經出現。事實上，不確定性正在成為新的常態。



格奧爾基耶娃表示，美國和中國之間的第一階段貿易協議消除了一些對全球增長的直接負面影響。國際貨幣基金組織估計，該協議將在2020年把貿易緊張對國內生產總值水平的拖累降低0.2%，約為總影響的四分之一。 她強調，美中貿易協議僅涉及最近徵收的一小部分關稅，並規定了中國從美國進口的最低增幅。然而，這些類型的雙邊管理貿易安排有可能扭曲貿易和投資，同時損害全球增長。



事實上，國際貨幣基金組織的估計表明，管理貿易條款讓全球經濟損失了近1000億美元。 她表示，美中貿易協議沒有解決中美之間的許多潛在問題。此外，世界需要一個現代的全球貿易體系，能夠釋放服務和電子商務的全部潛力，同時保護知識產權。



格奧爾基耶娃表示，本周20國集團財長和央行行長會議將在沙特阿拉伯首都利雅得舉行。在面臨不確定的經濟前景的情況下，本次會議可以在貿易、氣候和不平等這三個領域取得進展，為未來行動提供更多確定性。



另據路透社報道，多位官員表示，受新冠病毒疫情影響，中國央行及財政部將不會派官員參加20國集團(G20)在利雅德召開的財長及央行總裁會議。 但一名財政部的官員稱，世界銀行的中國代表將參加這次會議，會議將於2月22日和23日舉行。