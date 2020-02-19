封城閉戶急 民在疫中泣 方方武漢封城日記灼人

武漢封城至今，亡人日日增加，所在省湖北全境正在嚴厲“清零”。作家方方身居危城，日夜傾聽與自己一同封鎖在城中煎熬的市民心聲，寫成日記，平和文字，憐憫心腸，對隱瞞真相者則痛加鞭笞。官媒禁刊，民間你轉我載，不脛而走。

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如要諂媚 也要守個度



人一個接着一個死，未亡人該當何處？當一位作家同行訪談中提到“完勝”二字，方方被激怒了! 她在1月31日日記寫道：“武漢都這樣了! 全國都這樣了!千千萬萬的人有如驚弓之鳥，更有人命懸一線躺在醫院，無數家庭業已支離破碎。勝在何處？完在哪裡？”她提醒湖北作家們：“以後你們多半會被要求寫頌文頌詩，但請你們在下筆時，思考幾秒，你們要歌頌的對象應該是誰。如要諂媚，也請守個度。我雖然人老了，但我批評的氣力從來不老。”犀利地剝開諂媚者的畫皮。



網管們 難道真想讓大家瘋掉



誰能想象出身居危城的人是如何體味死亡臨近？也許只有同命運者才有最真切的感受。2月9日日記寫道：“這幾天，死亡者似乎離自己越來越近。鄰居的表妹死了。熟人的弟弟死了。朋友爹媽和老婆都死了，然後他自己也死了。人們哭都哭不過來。”““人不傳人，可控可防”這八個字，變成了一城血淚，無限辛酸。”作者苦苦追索的是真相，是同城人的苦難感受，她呼籲：“親愛的網管們：有些話，你們還是得讓武漢人說出來。我們都已經被封在這裡十多天了，見到那麼多的慘絕人事。如果連發泄一下痛苦都不準，連幾句牢騷或一點反思都不準，難道真想讓大家瘋掉？”



不槍斃一批害人精不能平民憤



武漢疫情真相公開後，曾引起世人恐慌，把武漢與瘟疫掛鉤者大有人在，誰又能了解武漢人的心靈創傷？ 方方13日的日記寫道：“人們需要發泄需要大哭需要痛訴需要安慰。武漢人的痛，不是喊喊口號就能緩解的”。她寫道自己的中學同班同學去世，“今天的中學同學班，都在為她哭泣。一向為盛世而高歌的同學們，這次卻說，‘不槍斃一批害人精不能平民憤!’”



災難是火葬場的運屍車



方方記述自己的聽聞，描述自己的感受，有人卻怒斥她困在家裡製造編造恐慌。方方16日日記直面正告：“武漢現在是在災難之中。災難是什麼？災難不是讓你戴上口罩，關你幾天不讓出門，或是進小區必須通行證。災難是醫院的死亡證明單。以前幾個月用一本，現在幾天就用完一本；災難是火葬場的運屍車，以前一車只運一具屍體，且有棺材，現在是將屍體放進運屍袋，一車摞上幾個，一併拖走；災難是你家不是一個人死，而是一家人在幾天或半個月內，全部死光”。“歲月在災難中沒有靜好，只有病人的死不甘心，只有親屬的膽肝寸斷，只有生者的向死而生。”



“吹哨人”李文亮醫生壯年夭折，武漢武昌醫院院長劉智明不幸殉職，醫護人員在這場拯救行動中付出巨大代價。十八日的方方日記記敘一位醫生朋友給她打來的“漫長的電話”，“提到疫情早期醫護人員的艱辛。且說搶救一個病人，是要消耗很大體力的。搶救後的防護服上病毒最多，必須馬上換掉。早期人力不足，設備不足，真是眼睜睜看見病人痛苦而死，卻沒有辦法。學醫的見死人見得多了。但明知可救，卻因自己身心疲憊、無力營救；更兼防護設備幾乎沒有，無法施救。他說，那種難受感你們完全體會不到。”醫生是這次疫情中感染很多，付出巨大的一支，從方方筆下，感覺武漢的醫生已經盡到了自己的本分。



本是同難人，相煎何太急



方方又提到兩天前死去的電影導演常凱，以及常凱的姐姐柳帆，聯想起那些攻擊她造謠的人，方方說：“今天，特別想說一句放在心裡很久的話：中國的那些極左分子，基本上是禍國殃民式的存在。他們太想回到文革，太仇視改革開放。一切與他們觀點不同的人，都是他們的敵人。他們成派結幫，對不與他們合作的人進行各種攻擊，一輪又一輪。用那種“灑向人間都是恨”的粗暴語言，甚至還有更為卑劣手段，低級到不可思議。只是我特別不明白的是：任他們怎麼在網上胡說八道，顛倒黑白，卻從來沒有人會刪掉他們的帖子，也沒有人阻止他們的行為。難道他們中有人跟網管官員是親戚？”



方方當天的日記這樣結束：“封城閉戶急，民在疫中泣。本是同難人，相煎何太急。”方方到底在指什麼呢？她沒有多說。湖北這些天發生這麼多的事，各位有各位的感受吧。



作家繼續寫她的封城日記，也許一直寫到武漢疫情徹底終結為止。方方19日日記透出一絲希望：“局勢依然嚴重，但是拐點在望”。



根據官方20日數據，全中國死於疫情人數2117，確診74640；湖北省累計確診62031，死亡2029；武漢累計確診45027，死亡1585人。

