捷克媒體披露：中國曾就捷克官員訪台威脅報復該國企業

法新社引述捷克一家新聞網站19日披露的信息報道，中國駐捷克大使館曾在一月初致函時任捷克參議院議長，表示，倘若他執意去訪問台灣訪問，中國將採取報復措施，將不再歡迎捷克企業。台灣外交部發言人19日就此評論說，這表明“一帶一路”倡議是掠奪性政策工具。

廣告 繼續瀏覽後續

捷克新聞網站Czech Aktualne.cz 19日披露一封印章為中國駐布拉格大使館的信函。這封據悉是發送給捷克總統府的信函，針對時任捷克參議院議長柯佳洛的訪問台灣安排表示，中國以及中國人民將不再歡迎隨同柯佳洛訪台的企業代表。信函指出，那些與中國有經濟利益關係的捷克企業將為此次訪台安排付出代價。信中還列舉了幾家與中國有業務往來的企業，捷克汽車製造商斯柯達、樂器製造商佩卓夫鋼琴、金融企業捷信集團等企業均榜上有名。

信函日期是今年1月10日。當時，柯佳洛計畫今年2月率團訪問台灣。但他不幸於1月20日突然逝世。參議院議長是捷克政壇政治地位僅次於總統的第二號人物。柯佳洛本人是捷克政壇很有聲望的右翼領導人。

北京方面尚未對捷克媒體披露的相關信函做出反應。

台灣外交部發言人針對中國駐捷克大使館發出的威脅表示，中國以經貿手段，要挾捷克政府停止與台灣交往，證明“一帶一路”是掠奪性政策工具。

自2018年11月布拉格市長選舉之後，捷克與中國關係出現緊張。去年10月，新市長賀瑞卜不滿北京不斷強調“一個中國”原則，宣布結束布拉格與北京的姐妹城市關係，轉而與台北締結友好城市，並於今年1月13日在布拉格與台北市長柯文哲正式就此簽署協議。

作為回應，上海於１月１４日宣布解除與布拉格的友好城市關係。