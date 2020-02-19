新冠疫情 北京法餐老闆娘談復工

當前新冠病毒肺炎疫情不僅對湖北省造成巨大壓力，而且對全中國的經濟和中國人的生活都帶來巨大影響。由於缺乏人手，許多餐館依然未能開業，對此，北京使館區里一家法國餐廳老闆娘持樂觀態度。

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來自北京的消息顯示，在量體溫 ̖ 戴口罩暫時成為中國首都民眾生活一部分之際，已有2000多名患者病亡的新冠肺炎疫情繼續癱瘓中國經濟，眾多企業和商鋪依然未能開張。儘管，北京目前並沒有出現疫情高峰，但當局仍然呼籲2200多萬城市居民呆在家中。這對中小企業造成重創。

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在中國首都使館區里一家以經營法國餐知名的西餐廳老闆娘Nadia在接受本台法廣RFI前常駐北京法語記者Heike SCHMIDT採訪時表示，許多企業的僱員仍然未能復工，現在需要耐心。Nadia說 : “只有大約12%的餐館可以開業。一些餐館不能開張的原因是由於中國員工無法離開他們的居所。鄉間的客車或火車等交通工具實際上仍未正常運營，他們無法離開鄉下。這給許多餐館帶來員工問題。還有，中國人不能離開住所，人們呆在家中。人們害怕出門。我們至少損失了75%的客人。在使館區，知名品牌比如大眾汽車 ̖ 標緻雪鐵龍集團 ̖ 空中客車等也不能經營。所有的辦公場所都只是恢復了5%到10%。由於蔬菜的（供應）問題，我們調整了菜單。土豆 ̖蘿卜和捲心菜等蔬菜布滿了櫃檯，但鱷梨 ̖ 芒果等來自遠方的進口水果，我們沒有收到，這有些棘手。希望情況逐步好轉。現在需要耐心。我比較樂觀。希望逐步平靜，然後重新啟動。 中國行政當局不能這樣停擺數月之久。”

以上是本台法廣RFI法語記者Heike對在北京使館區里經營一家法國餐廳的老闆娘採訪錄音片段。

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