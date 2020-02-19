新冠病毒：法國一華人憂中國父母

生活在法國一名女華人接受本台法廣RFI法語記者採訪，擔憂被困在中國的父母。

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新冠病毒的疫情發展依然是國際關注焦點，這位在法國生活的中國女士Quan在接受本台法廣RFI法語記者Heike SCHMIDT採訪時表示，自病毒出現以來，一切都發生了變化，她現在十分擔心被困在中國的父母。

CHINE _Enrobé Nicolas 20200219 Desk 1 Chine Coronavirus Enr C11 Jeune femme chinoise à Paris au micro de RFI français Heike

本台法廣法語記者介紹說：“通常每年的這個時期，生活在巴黎的這位華人總是從早到晚忙於接待中國客戶，但自出現新冠病毒疫情以來，她的日常工作安排發生了很大的變化。她表示，現在處於技術性失業中，中國遊客或代表團沒有了。在一月底至二月初之間，她有兩支代表團取消了原定行程。而讓她更加感到擔憂的是她的父母生活在本次疫情的中心地區：湖北省，那裡有5600萬民眾依然處於隔離之中。他們無法返回在城裡的公寓，他們住所附近發現了多起新冠病毒案例。這位旅法女華人表示，她的爺爺和爸爸目前都被困在湖北省中部的一座小村莊。所有的路都被切斷了。他們無法遠行。幸好他們預備了許多熟肉乾和魚乾，這值得表揚。由於交通中斷，這位旅法女華人的母親則被困在了遙遠的廣東省。新冠病毒把這家人一分為二。作為一名獨生女，接受本台採訪的這位旅法女華人只能呆在巴黎，每天通過微信了解情況。”

以上是本台法廣RFI法語記者介紹一位父母被困中國的旅法華人採訪錄音片段。

武漢加油！ «Be strong, Wuhan» (Soyez courageux, Wuhan) pouvait-on lire lors d'une compétition de tennis de table en Allemagne en soutien aux Chinois, le 31 janvier 2020. © Ronny Hartmann / AFP 法新社

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