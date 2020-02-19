武漢10萬床位待命 疫情似乎並不樂觀

中國官方2月19日公布報告稱，湖北新增病例降至1月29日以來最低，湖北以外新增病例已連降15天。武漢準備了10萬張病床待命。這個貌似寬心丸的數字反過來顯示疫情並不樂觀。特別是習近平要求在疫情中復工，更加深人們擔憂疫情再出岔子。

廣告 繼續瀏覽後續

中國官方2月19日宣布報告稱，湖北的新增病例降至1月29日以來最低，湖北以外的新增病例已經連降15天。該報告還說當日新增治癒病例1824例，解除觀察的25014人。儘管如此說，昨天2月18日一天，還是新增加了1749個確診病例和1185個疑似病例。而且有136人不幸死亡。



據中國微信“八點健聞”透露，武漢在2月20日之前，儲備10萬個床位，其中1.4萬重症病床，輕症點3萬張，集中隔離5.6萬張。這個報道還指出，武漢疫情早期實施“居家隔離”的政策導致許多家庭全家感染。



其實，居家隔離是武漢當局無奈中的下下策。在拖延一個月之後，當局面對新冠肺炎疫情的大規模爆發，毫無還手之力，醫療資源嚴重不足，成千上萬武漢人在生死線上苦熬，甚至發生全家滅門，橫屍街頭的慘劇。



現在北京當局要求恢復開工。據路透社消息，中國國家發改委運行局二級巡視員唐社民日前在一次國務院會議上介紹，廣東、江蘇、上海等一些經濟大省（市）規模以上的工業企業復工率超過50%。



而在傳染性極強的疫情當中復工不是沒有風險。專家和臨床醫生似乎有一個共識，那就是這個新冠病毒傳染性非常強大。武漢從1月23日開始封城後，溫州，杭州，台州等城市也採取類似措施。北京，天津，上海等地都切斷了省際客運交通，並實施小區封鎖。但由於中共領導人習近平表示防疫不應過度，並希望儘快恢復經濟活動，許多城市便在疫情尚未控制的情況下開始復工。



習近平急於復工的原因，大概是擔心企業倒閉引發大規模失業，導致社會動蕩，危及權力。據路透社報道，中國總理李克強周二主持召開的國務院常務會議表示，當前統籌抓好疫情防控和經濟社會發展，一項迫切任務是“穩就業，穩就業就必須穩企業”。



但是，如果讓疫情和政治卷在一起，民眾的生命安全就可以不顧了嗎？成千上萬醫護人員冒着生命危險，在一線玩命救治，不是白費了嗎？

