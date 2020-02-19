江西搶先響應習總全力復工復產返崗員工免提健康證明

路透社早前報道，中共總書記習近平在2月3日的中共政治局常委會上發出警告，不可為了遏制疫情而採取過分的措施損害經濟。習近平還說，其中一些封閉管理的措施並不實際，還會在社會中灑下恐懼的種子。正當各地官員為了取得經濟增長和防疫工作之間如何取得平衡而傷透腦筋之際，根據大陸澎湃新聞報道，江西是首個響應習總呼籲的省，一馬當先勇字當頭，並在16日深夜發布命令，返崗員工無需提供健康證明。

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據澎湃新聞報道，江西省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部2月16日深夜發布了第14號令，要求江西復工復產改為報備制，返崗員工無需提供健康證明；除來自湖北等重疫區人員外，對其他地區的務工人員在進行必要的健康監測後，一律取消隔離要求。



報道引述第14號令稱，為更好地推動企業復工復產，江西省防控應急指揮部決定：



一、各縣（市、區）除根據疫情防控需要，決定實施封閉式管理的城市小區、農村村組外，對其他實行流動性管控的城市小區、農村村組，進出人員和車輛分別進行必要的體溫檢測和消殺後，一律予以放行，不得限制人員和車輛通行。



二、各地要加強對復工復產企業疫情防控工作的指導和監督，取消因疫情防控對各類企業、建設項目復工復產的批准手續，復工復產改為報備制。企業和項目建設單位只需提前24小時將疫情防控方案向當地報備。在工業園區的，向工業園區報備；工業園區之外的，向行業主管部門報備。



三、返崗員工需提供健康證明的規定已經取消，各地、各企業要嚴格執行。



四、返崗時，除來自湖北等重疫區人員外，對其他地區的務工人員在進行必要的健康監測後，一律取消隔離要求。



第14號令還要求，該令自2020年2月17日零時起由各市、縣（市、區）政府、贛江新區管委會和各級防控應急指揮部執行，不得有誤；省防控應急指揮成員單位、專項工作組依職責抓好落實並加強督促檢查，對落實不力的單位和個人，必須追責問責。



澎湃新聞之前報道，江西是首個提出統籌疫情防控與復工復產結合的省份。2月13日，江西發布《關於進一步落實“科學防控、精準施策”要求，做好疫情防控和復工復產有關事項的公告》。該公告稱，以縣域為單元實施分區分級管控，將100個縣（市、區）分為重、較重、較輕、輕四種類型，分別實行封閉式管控和流動性管控，並提出統籌疫情防控與復工復產結合。同時，為全面保障道路交通暢通，省內縣（市、區）之間全面取消國道、省道、高速公路出入口設置的疫情防控檢疫點或檢測站。