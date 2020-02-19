法國周五展開第四次武漢撤僑行動

法國預計本周末進行第四次撤僑行動，從中國新冠病毒疫區湖北武漢再撤出數十名法國僑民。法國衛生部總幹事薩洛蒙周三表示，如同前幾次撤僑行動一樣，周五從中國撤回的人士都沒有感染癥狀，他們將在一個度假村“隔離”14天。 另外意大利將派包機接郵輪鑽石公主號歐盟公民回國。

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法新社消息，法國衛生部總幹事薩洛蒙周三表示，法國第四架撤僑飛機預計周五抵達。被接回的40多法國僑民將被安置在一個度假村“隔離”14天，他們將在14天內，接受兩次檢查，以確保沒有感染新冠病毒。目前一切都在準備之中。薩洛蒙表示，飛機上安排了專門的醫護人員。



薩洛蒙並表示，這次接待會按照上次位於馬賽以西的卡里勒魯埃鎮度假村隔離經驗，但由於撤回的人員數目遠不如上次多，所以不會安排在卡里勒魯埃。當局將在周四宣布第四批撤回僑民的抵達時間和安置地點。



目前法國確診感染新冠病毒肺炎個案仍為12宗，沒有增加。其中7人治癒，4人仍住院治療，一人死亡。



另據報道，意大利將派包機接回郵輪鑽石公主號上歐盟公民，乘客返回歐洲將再度接受隔離。 歐盟周三發公告，在歐盟民防機制的資助下，意大利第一架搭載醫療先遣隊飛機正飛往日本途中。意大利稍後會派出第二架飛機接回郵輪上的歐盟公民。當局沒有披露船上歐盟公民人數和國籍。據報船上至少包括35名意大利公民，其中10人是遊客，另外25人是郵輪船長及船員。



據稱，醫療先遣隊將評估乘客身體狀況，只有新型冠狀病毒檢測結果呈陰性或者沒有出現任何病狀的乘客，先會獲准登機，返回歐洲後，乘客將在所屬國家的組織和監督下再接受隔離。



另據世界衛生組織周三表示，之前在埃及確診感染新冠病毒肺炎的病患經最新檢測“體內已不再帶有病毒”，目前正逐漸康復。 路透社報導，世衛組織發言人哈馬（Inas Hamam）在電郵聲明中指出：“他將持續隔離至14天期結束為止，並將接受進一步檢測以確保他完全康復。



埃及本周稍早確診首名武漢肺炎病例，至今也仍是非洲唯一一名已知的武漢肺炎確診病例。 另外伊朗首都德黑蘭南方的什葉派聖城科姆市（Qom）醫科大學負責人表示，此前確診感染新冠病毒肺炎的兩名伊朗人，已在科姆醫院不治死亡。 伊朗衛生部發言人賈漢普爾在推特上證實兩人已死亡。