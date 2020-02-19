病毒在港再奪一命惟警務處長與曾志偉等仍口沫橫飛唱K

武漢爆發的新病毒在香港再奪一命。專門收容新肺炎病人的瑪嘉烈醫院19日早上發布消息指，一名70歲的獨居男子在感染病毒後病情一直危殆超過10天，延至今早不治。但在此同時，警務處長“一哥”鄧炳強和一眾老牌明星和歌星在具樂部聚餐唱卡拉OK的視頻在網上瘋傳，惹人詬病之處是他們不但沒有對個人衛生稍作檢點，只見鄧炳強和曾志偉等人勾肩搭背口沫橫飛在場卡拉OK，有與會女士還公然違反香港法律，在香港所謂最高執法官員眼底下，施施然取出香煙吞雲吐霧起來，網民對此大加鞭撻。

廣告 繼續瀏覽後續

瑪嘉烈醫院19日早上表示，一名70歲有長期病患在葵涌區獨居的男子，早上不治病逝。他是武漢新病毒自從1月上旬在港爆發後所奪去的第二條人命。醫院發言人指，該男子的情況在過去10日來屬於危殆，在今早急轉直下不治。他病發前曾前往中國大陸。



今年2月4日，醫管局表示，香港第13宗個案、一名39歲確診男病人在當日病重離世，成為香港第一名感染新型冠狀病毒而不治的病人。該男子居住在紅磡黃埔花園。



醫院發言人表示，有關今天（19日）這宗個案的詳細情況，醫管局和衛生局將在下午召開記者會再作進一步說明。據了解，病人是在19日早上7時不治，但死因仍有待調查。早前的消息披露，死者在葵涌石梨貝的公屋獨居，據悉他患有糖尿病和肝病。



在此同時，香港執法“一哥”鄧炳強與一眾老牌藝人唱歌聚餐的視頻在網上瘋傳，但卻被網民批評為社會大眾立下一個非常壞的榜樣，他們不但不理會政府少出門少聚餐的勸告，而且吃飯夾菜也沒有公筷，鄧炳強狀甚興奮與曾志偉勾肩搭背，兩人幾乎面對面嘴對嘴但卻沒有戴上口罩，有一名出席聚會的女士還漠視香港法律，在室內竟然抽起香煙，旁若無人。



鄧炳強事後解釋稱，當晚是警察足球隊與藝人足球隊比賽之後的餘興節目，又說警方經常都與各界進行社交活動。



然而網民對鄧炳強的解釋卻拒絕“收貨”，甚至連大陸網民都好奇他們在如此關頭，竟膽識過人，紛紛留言：“現在真的不要再聚集了”、“啥時間的，沒戴口罩，特殊時間要注意”、“我的天還聚會”、“我上IG看到香港人基本都照樣聚會，有些人還沒戴口罩”。



而網民亦細心為這次“無罩宴”列出多宗罪：當中包括身為警務處處長的鄧炳強，卻自稱要向成龍、方中信學做警察，又指自己和眾藝人是老友，只要對方畀手指公，警隊“赴湯蹈火，在所不辭”似有失言之誤。



其次，片中見到有人在室內吞雲吐霧狂煲煙，但根據本港法例第371章《吸煙（公眾衞生）條例》列明，任何食肆及室內地方均禁止吸煙。鄧炳強身為警務處處長，有縱容違法之嫌。