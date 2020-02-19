得州法官駁回華為挑戰聯邦禁購訴訟 中國駐歐高官指華為受美國打壓

美國得克薩斯州一位聯邦法官最新駁回了中國通訊巨頭華為公司，對一項2018年美國法律發起的訴訟，該法律禁止聯邦機構及其合同商與這家中國公司進行業務往來。

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得州東區聯邦地區法院法官馬贊特（Amos Mazzant）周二在這份長達57頁的裁決書中表示，美國國會有權禁止聯邦機構向華為採購產品。據悉，這一法律針對的對象同樣包括中國的另一家科技巨頭中興通訊公司。美國政府認為這兩家通信設備製造商可能被中國政府用來進行間諜活動，華為則已多次否認這一指稱。裁決書中指出，向美國聯邦政府承包業務是一個特權，而不是一個憲法保障的權利，至少就該法院所知是如此。據悉，華為方面自去年3月開始對美方通過的2019財年國防授權法提出訴訟，認為其違法美國憲法。其中第889條款被指是華為訴訟的焦點，它禁止美國行政部門機構獲取來自華為、中興等中國企業的通訊硬件產品，這兩家企業都被該條款明確點名。

在當時，華為首席法務官宋柳平曾表示：“第889條是建立在眾多錯誤、未經證實和未經驗證的主張的基礎上的。法案里的假設是不符合事實的，華為並不為中國政府所有，也不受其控制。此外，華為擁有良好的安全記錄和機制，迄今為止，美國沒有提供任何有關安全問題的證據。” 華為方認為國防授權法違憲的理由主要是它違反了美國憲法中剝奪公權法案、正當法律程序條款；國會判斷華為是否違法，超出了立法機構的職權，違背了三權分立原則。此外，華為方還指出該條款對限制其銷售行為的規定過於寬泛。

就這一案件，馬贊特法官對上述兩大論據不予支持，並指，“（國防授權法）適當地為所迫使的負擔量身定做”。他稱，未被有關該法律會損害華為的現有和未來合同的說法說服。就院方的這一決定，華為的聲明回應稱，“雖然我們了解國家安全的最重要意義，但美國政府在2019財年國防授權法中採取的做法在損害華為的憲法權利的同時提供了錯誤的保護感。 我們將繼續考慮其他法律選擇。” 另據中新社報道，就美國媒體《華盛頓郵報》近日披露，美國情報部門自冷戰時期至2000年代初期，被指一直通過控制瑞士加密公司克里普托(Crypto AG)竊取多達120個國家的機密信息，對此中國駐歐盟使團團長張明周二稱，這一消息似乎解釋了美國政府為何執意打壓華為，“恐怕是美國人以小人之心，度君子之腹”。

張明說，有判斷認為美方打壓華為就是想阻礙中國發展，但中國作為擁有古老歷史和悠久文明的國家，實現現代化是14億人民的美好願望，是必然趨勢也不可阻擋，中國有句話叫“己欲立而立人，己欲達而達人”，美國不去想“立人”和“達人”，而去想“損人”和“害人”，最後的結果一定是損害自己。當談及歐盟態度時，張明稱，儘管美國政府無理打壓華為，但最近歐盟方面乃至一些歐盟成員國做出的反應令人鼓舞，公平、公正、非歧視原則系市場經濟基本原則，在華為問題上，中方所要求的也無非是國際社會都遵守這些基本原則。華盛頓方面，在剛剛過去的慕尼黑安全會議上，美國國務卿蓬佩奧則在講話中直稱，“華為和其他中國政府支持的公司是中國情報機構的特洛伊木馬。”